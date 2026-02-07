「栄光からの転落」岡崎慎司が貢献した“奇跡のプレミア制覇”から10年…レスターがまさかの３部降格危機！勝点剥奪処分に英国騒然「夢は打ち砕かれた」
元日本代表FWの岡崎慎司らを擁し、2014-15シーズンに降格候補から“奇跡のプレミアリーグ制覇”を成し遂げたレスターが、まさかの３部降格危機に陥っている。
昨シーズンにプレミアリーグ18位に終わり、チャンピオンシップ（２部）に降格したレスターは今季、その２部でも苦しみ、勝点38で24チームと17位中に低迷。そして２月６日、勝点６を剥奪される処分を受けたのだ。
英公共放送『BBC』の「前例のない支出でレスターの夢は打ち砕かれた」と見出しを打った記事によれば、レスターは「利益と持続可能性の規則に違反した」という。
この処分により、勝点32にとなったチームは20位にまで転落。降格圏の22位WBAとは勝点差なしという状況に陥っている。
同メディアは「この処分により、彼らは降格圏の瀬戸際に沈み、得失点差だけで降格圏を免れている。栄光から転落したこの出来事は支出規制との闘いと並んで、注目すべきものだ」と報じている。
「直近４試合でわずか勝点１しか挙げられていないレスターのサポーターは、キングパワー・スタジアムでの状況が好転する前に、さらに悪化するのではないかと懸念し始めている。10年前の信じられないようなタイトル獲得を祝うどころか、レスターは2008-09シーズン以来となる、３部に沈む運命にある」
レスターはこの苦境を乗り越えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
