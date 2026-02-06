子猫の“勇気”に視聴者もつい応援！

YouTubeチャンネル「Robyn Anderson」では、子猫たちがベッドに飛び移って遊んでいる様子が配信され、動画のコメント欄には「この子はまだ小さすぎるよ」「よく頑張ったね！」の声が続出しました。

【画像5枚】「がんばれ〜！」胸キュン必至！！かわいすぎる“子猫の挑戦”を見る（6枚）

「飛べない…」 葛藤する姿がいじらしい

注目を集めたのは「Crumbs：Some of us fly, some of us don’t」という動画。最初のシーンでは、子猫がベッドに飛ぼうとする姿が映し出されます。見守る飼い主さんに「見ててニャー」と自信たっぷりに声をかけてアピール。軽々とベッドに飛び込んだ子猫に、飼い主さんも「よくできました」と子猫をほめています。

続いて登場したのは、さらに小さな子猫。「僕にもできるかニャ」と少し不安げに見えます。まずは1つ目のジャンプに挑戦。ためらいながらもなんとか成功し、飼い主さんにほめられてほっとした様子。

次はいよいよベッドへのジャンプ。小さな子猫には少し距離が遠いのか、なかなか一歩が踏み出せません。「ちょっと怖いニャ」とでもいうように座り込んで、その場から動けなくなってしまいます。その間も、子猫をずっと見守り続ける飼い主さん。ちらちらと飼い主さんの方を見る子猫の表情は、まるで「助けてほしいニャ」と言っているかのよう。

勇気を出して飛ぼうとしますが、どうしても怖くて飛び込めません。その間も、他の猫たちがベッドの上で遊んでいるのを見て、少し寂しそうな子猫。しばらくの間、飛ぼうとしてはやめるのを何度か繰り返します。最後は「もう無理ニャ」とあきらめて、下に降りてしまいました。

動画のコメント欄には「次は絶対飛べるよ！」「小さいのによく頑張ったね」と、子猫を励ます温かい言葉が寄せられています。小さな体で勇気を出してチャレンジしている、かわいい子猫の姿をぜひ動画でチェックしてみてください。