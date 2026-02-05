カカオとエスプレッソの絶妙コラボがたまらない。スタバ話題の新作を飲んでみた

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

スターバックスの新作フラペチーノ「カカオ エスプレッソ アフォガード フラペチーノ®︎」が1月28日に発売されました。早くもSNSで話題になっているのを見て、気になったので早速飲んでみました。

■エスプレッソとチョコレートの贅沢な融合

注文してから待つこと数分。抽出したてのエスプレッソを目の前で入れてくれて飲み物が完成。

一口飲んでみると、想像以上にエスプレッソショットの味わいを強く感じることができました。

チョコレート風味を堪能しつつ、エスプレッソの濃い味わいも感じることができてこれはおいしい！

フラペチーノの上には、ホイップクリームと口どけの良いカカオシェイブがたっぷりとかかっています。

■ディップして2度おいしい。「ワッフルクッキー」つき

今回のフラペチーノにはなんと、ワッフルクッキーがついてきました。ゴールドの高級感あるパッケージに、期待が高まります。

店員さんから、「ディップして食べるのがおすすめですよ〜」と教えてもらったので早速試してみました。

サクサクッとした食感とバターの味わいが口いっぱいに広がるワッフルクッキーは単体で食べてもすごくおいしくてびっくり……！

ディップして食べてみると、エスプレッソとクッキーのバター風味の相性が抜群です。

■欲張りな気持ちを満たす一杯をぜひ

コーヒーを飲みたいけど、ちょこっと甘いものも食べたい……！ という欲張りな気持ちを満たしてくれるカカオ エスプレッソ アフォガード フラペチーノ®︎。みなさんもぜひ飲んでみてはいかがですか？

■商品概要

『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®』Tallサイズのみ

価格：＜お持ち帰りの場合＞884円、＜店内ご利用の場合＞900円

販売期間：2026年1月28日（水）〜

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

（えりか）