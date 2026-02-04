AKASAKIが、新曲「アクション」を本日配信リリースした。

2025年11月にSNSでサビ音源が先行公開されており、すでにSNS総再生回数が1,000万回を超えている本作は、「誰だってアダルトは見るけど 知らん顔して今日も歩いている」「大胆なアクションを 君ともう1回」といった、思春期特有のストレートな衝動や背徳感をユーモラスかつパワフルに描いたリリックが魅力の1曲だという。また、2025年末の＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞でも初披露され、新たなライブアンセム誕生を予感させる作品に仕上がっているとのことだ。

また、本日20時に公開されたMVには、タレント・平松想乃が主演として登場。群馬県立自然史博物館を舞台に、巨大なティラノサウルスやカブトムシの前で、トップモデルに扮した彼女が多彩な衣装を纏い「アクションダンス」を披露している。謎の覆面ライダーに送迎されるという摩訶不思議なストーリー展開と、平松想乃のクールかつキュートな表情が相まった映像作品になっているという。

そして本日、AKASAKIと平松想乃のTikTok公式アカウントにて、2人が共演するダンス動画が公開されたので、こちらもあわせてご覧いただきたい。

なおAKASAKIは、7月23日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて単独公演＜last YOUNG＞を開催する。オフィシャル先行チケットは現在受付中で、〆切は2月18日23時59分までとなっている。

◾️＜“last YOUNG” -10代最後の単独公演-＞ 日時：2026年7月23日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA

チケット：一般 7,500円、学割 6,000円 ▼オフィシャル先行・受付中

・一次：〜 2月4日（水）23:59

・二次：2月7日（土）13:00 〜 2月18日（水）23:59

https://eplus.jp/akasaki/