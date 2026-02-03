【ヤニねこ】アニメ化決定7月放送開始！ ビジュアルやPV公開、ヤニねこ役は夏吉ゆうこ
にゃんにゃんファクトリーによる漫画『ヤニねこ』がTVアニメ化決定。アニメ化に関する情報が続々と公開された。
＞＞＞PV場面カットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真10点）
まず、放送時期として、TVアニメ『ヤニねこ』は、2026年7月からTOKYO MXほかにて放送開始となることが明らかになった。
あわせて、作品初となるビジュアルとしてティザービジュアルを公開。今回のビジュアルでは、自室のベランダでヤニを吸うヤニねこが描かれている。
さらに、作品初となるPVとしてティザーPVも公開。PVは、原作漫画で描かれた数々のシーンがコマ画像で展開される映像から始まる。その後、タバコを潰すアニメ映像がカットインされると、ベランダでヤニを吸うヤニねこの姿や、怠惰に日々を過ごす姿が次々と続いていく。
映像の最後には、ヤニねこの「うめぇにゃ」というボイスも聴くことができ、今後の続報に期待が高まるPVに仕上がっている。
PVの最後では、メインスタッフ情報も発表。本作はバイブリーアニメーションスタジオがアニメーション制作を務める。監督は木村拓、脚本をあおしまたかし、キャラクターデザインを松浦力、音楽を鈴木慶一が務める。
そして、原作・にゃんにゃんファクトリーからはコメントが到着。「ヤングマガジンで好き勝手描いた漫画にアニメ化の打診が来たときは「え？ できるの？」という心持ちで、いざ脚本やキャラデザが届くと、「え、そのまんまできるんだ…」と嬉しさとともにアニメ製作陣の覚悟を感じました。すでに頂いている作画、OP と ED の曲すべてが高クオリティで作者一同感無量です。アニメ「ヤニねこ」が公共の電波に乗ることを一視聴者として楽しみにしています。」と、アニメ化の打診が行われた際や、以降現在に至るまでの所感に触れつつ、アニメへの期待を語っている。
また、第1弾キャラクター&キャスト情報として、ヤニねこのキャラクタービジュアルやキャラクター紹介文も公開。ヤニねこを夏吉ゆうこが演じることも明らかになった。夏吉ゆうこさんからはキャストコメントも到着しており、本作の魅力やキャラクターの印象などが語られている。
本発表にあわせて、アニメ公式サイト、アニメ公式 X（@yanineko_anime）もオープン。作品イントロダクションなども掲載されている。
今後の情報解禁もお見逃しなく。
（C）にゃんにゃんファクトリー・講談社／ヤニねこ製作委員会
＞＞＞PV場面カットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真10点）
まず、放送時期として、TVアニメ『ヤニねこ』は、2026年7月からTOKYO MXほかにて放送開始となることが明らかになった。
あわせて、作品初となるビジュアルとしてティザービジュアルを公開。今回のビジュアルでは、自室のベランダでヤニを吸うヤニねこが描かれている。
映像の最後には、ヤニねこの「うめぇにゃ」というボイスも聴くことができ、今後の続報に期待が高まるPVに仕上がっている。
PVの最後では、メインスタッフ情報も発表。本作はバイブリーアニメーションスタジオがアニメーション制作を務める。監督は木村拓、脚本をあおしまたかし、キャラクターデザインを松浦力、音楽を鈴木慶一が務める。
そして、原作・にゃんにゃんファクトリーからはコメントが到着。「ヤングマガジンで好き勝手描いた漫画にアニメ化の打診が来たときは「え？ できるの？」という心持ちで、いざ脚本やキャラデザが届くと、「え、そのまんまできるんだ…」と嬉しさとともにアニメ製作陣の覚悟を感じました。すでに頂いている作画、OP と ED の曲すべてが高クオリティで作者一同感無量です。アニメ「ヤニねこ」が公共の電波に乗ることを一視聴者として楽しみにしています。」と、アニメ化の打診が行われた際や、以降現在に至るまでの所感に触れつつ、アニメへの期待を語っている。
また、第1弾キャラクター&キャスト情報として、ヤニねこのキャラクタービジュアルやキャラクター紹介文も公開。ヤニねこを夏吉ゆうこが演じることも明らかになった。夏吉ゆうこさんからはキャストコメントも到着しており、本作の魅力やキャラクターの印象などが語られている。
本発表にあわせて、アニメ公式サイト、アニメ公式 X（@yanineko_anime）もオープン。作品イントロダクションなども掲載されている。
今後の情報解禁もお見逃しなく。
（C）にゃんにゃんファクトリー・講談社／ヤニねこ製作委員会