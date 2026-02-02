女優の橋本環奈（26）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で、あまりの悔しさに謎のダンス（？）を披露し、視聴者をざわつかせた。

【映像】橋本環奈の“悔し踊り” 実際の映像

6番ホール（360ヤード、パー4）で、橋本・吉村崇ペアにビッグチャンスが到来した。グリーン上の橋本が放ったバーディーパットは、美しいラインを描いてカップへ。誰もが入ったと思った瞬間、ボールはカップの縁に蹴られて惜しくも外れてしまった。

紙一重でバーディーを逃した橋本は、「あーっ！」と天を仰ぐと、その場で身体をのけぞらせて体をくねらせ、独特な“悔し踊り”とも見られるリアクションを見せた。

普段は冷静な橋本だが、チーム戦のプレッシャーと、あと数ミリでチップ獲得という状況が彼女を熱くさせたようだ。この予測不能な動きに、視聴者からは「壊れたｗ」「くう〜ｗ」「かわいいな」といった反響が続出。

ゴルフはメンタルのスポーツと言われるが、喜怒哀楽を全力で表現する橋本の姿は、見ている側も思わず熱くなってしまう。悔しさを全身で表現した後、すぐに笑顔に戻って「次頑張ります！」と切り替えるポジティブさも彼女の魅力。バーディーこそ逃したものの、バラエティー的には100点満点のリアクションで番組を盛り上げた。