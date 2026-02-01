みなみかわが、自身の妻がDMを送っていたイケメン俳優の名前を告白。俳優からのリアクションも明かすヒトコマがあった。

【映像】みなみかわの妻がDMを送っていたイケメン俳優

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

多様化する芸能界で悩める芸能人が急増中。そこでこの日は、本当の幸せを知る女“りなぴっぴ先生”（リンダカラー∞）が占い、答えを導き出す「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」が放送された。

相談にやって来たのは、みなみかわ。一昨年、個人事務所「NANSE」を設立して以来、順風満帆な日々を送るみなみかわの悩みに注目が集まった。

現在、「NANSE」には、みなみかわと投資家のテスタの2人だけが所属しており、2026年はタレントの数を増やすことを検討しているという。みなみかわは「どんな人がいいのか」を占いで知りたいそうだ。ちなみに、事務所の代表取締役社長を務めるみなみかわの妻は「東出昌大さんにDMを送っていました」と、東出昌大をスカウトしていたことを告白した。

しかも、その事実は妻からではなく東出本人から知らされたという。とある仕事で東出と偶然、一緒になったというみなみかわ。東出から「奥様からメッセージをいただきました。今、映画でバタバタしているので、落ち着いたら返事します」と伝えられたことを明かした。東出からのリアクションを受けて、みなみかわは「もしかしたらあるかもしれない」と語っており、「NANSE」に東出が所属する日を期待している様子だ。