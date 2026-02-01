高市早苗首相が１日朝、１１党首討論が予定されていたＮＨＫ「日曜討論」への出演を急遽、取り止めた。首相はＸで、遊説中の握手で手を痛め「関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」として治療を受けたと説明した。一方で午後に予定通り愛知県などで演説を行った。

「日曜討論」に出演した参政党・神谷宗幣代表はＸで番組出演を伝えた中で「今日、高市総理がドタキャンされたのはまずかったと思います。体調不良とのことでしたが、この後、街頭演説などをしたら、『討論から逃げた』と必ず叩かれる。私も残念に思いました」と記した。

高市首相を巡っては、週刊文春が報じた政治資金パーティーと旧統一教会の友好団体が絡むパー券疑惑について、説明責任が生じている。また前日演説での「円安ホクホク」発言が為替に悪影響との批判も起こっていた。

発言が注目された中でのドタキャンには、案の定、ネットで「＃高市逃げた」などの批判で大荒れ模様となっている。