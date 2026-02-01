この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

都市開発情報を発信するYouTubeチャンネル「アーバンリポート」が、「【広島が高層化】市内中心部の再開発が加速！本通りに185ｍ超高層ツインタワーが誕生へ！」と題した動画を公開。広島市中心部に位置する本通3丁目地区で、高さ約185mの超高層ツインタワーを建設する、同地区で過去最大規模となる再開発計画が進行していることを報じた。



この計画は、野村不動産などが広島市中心部の本通3丁目地区で進めているもので、敷地は中四国最大のショッピングストリートである本通商店街をまたぐように配置され、面積は1haを超える広大なエリアである。同商店街は江戸時代から続く歴史を持つが、近年は建物の老朽化が課題となっていた。こうした背景から再開発に向けた動きが加速し、2021年には再開発準備組合が設立された。



計画では、北棟と南棟の2棟からなる超高層ツインタワーと低層棟が建設される。2棟の超高層ビルはともに高さ約185mで、完成すれば広島県内で2番目に高い建物となる見込みだ。階数は北棟が地上41階、南棟が地上53階で、建物用途は北棟がホテルやオフィス、南棟が住宅となり、両棟の低層部には商業施設が整備される。総延床面積は約168,900平方メートルとされている。



工事のスケジュールは、2028年度に着工し、2032年度の竣工を目指している。工事期間中は商店街のにぎわいが一時的に分断されることが懸念される一方、再開発後は低層部に入居する商業施設により、さらなる活性化が期待される。



広島市中心部では、この他にも複数の再開発が計画・進行中である。2027年竣工予定の元町相生通地区「カミハチクロス」（高さ160m）や、八丁堀3・7地区、紙屋町のサンモールなどでも開発が検討されており、広島駅周辺から中心部へと続く都市開発の進展に注目が集まる。