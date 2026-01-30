国内完結型の安心感！双日テックイノベーション「neoAI Chat for さくらインターネット」

双日テックイノベーション（略称STech I）は、デジタルインフラサービスを提供するさくらインターネットおよびAI技術開発のneoAIと共同で、エンタープライズ向けAIチャットサービス「neoAI Chat for さくらインターネット」を開発しました。

2026年1月29日より提供を開始したことを発表しました。

双日テックイノベーション「neoAI Chat for さくらインターネット」

提供開始日：2026年1月29日

近年、企業における生成AIの業務利用が急速に拡大しています。

一方で、情報漏洩リスクや海外サーバーへのデータ送信に対する懸念から、データ主権を確保した国内完結型AI、いわゆる「ソブリンAI」環境へのニーズが世界的に高まっています。

日本政府においても2025年9月に発表した「人工知能基本計画」において信頼できる国産AIの開発支援などが盛り込まれており、今後さらにその動きは加速すると見込まれます。

特に金融、医療などの規制産業や、製造業、官公庁など高度な情報管理が求められる業界において、「安心して利用できる国産の生成AI環境」へのニーズは顕著です。

こうした背景のもと、双日テックイノベーション、さくらインターネット、neoAIの3社は共同で、国内完結型のAIチャットサービス「neoAI Chat for さくらインターネット」を開発、提供を開始しました。

このサービスは、高度なセキュリティと優れた利便性を両立し、安心して利用できる国産AI環境を実現します。

「neoAI Chat for さくらインターネット」の特長

「neoAI Chat for さくらインターネット」は、さくらインターネットの国産クラウド基盤上で動作し、国内完結型の生成AI業務支援サービス「さくらのAIソリューション」のパッケージサービスとして提供されます。

企業のAI活用におけるデータ越境リスクやコンプライアンス課題を解決し、国内完結で高性能な生成AIを安全に業務へ活用できるAIチャットサービスです。

専有環境・定額制・柔軟な構成に対応しており、セキュリティ要件の厳しい企業でも導入しやすく、業務データを活かした高精度なAI活用を支援します。

国産クラウド基盤による高セキュリティさくらインターネットの国産クラウド基盤上でサービスが完結。

データが海外サーバーに送信される懸念がなく、データ外部学習なしの完全セキュア設計を実現しています。エンタープライズ向けパッケージ企業利用に最適化されたAIチャットインターフェースと、高精度な回答を実現する高精度RAG(Retrieval-Augmented Generation)技術を搭載しています。3社の強みを結集さくらインターネットのインフラ、neoAIのAI技術、そして双日テックイノベーションのインテグレーション能力を結集した、エンタープライズ向けのソリューションパッケージです。実務導入がスムーズな生成AI基盤環境構築の手間を抑え、PoCから本番まで短期間で導入可能。

すぐに業務でAI活用を開始できます。用途ごとに作れるAIアシスタント専門知識不要で業務に特化した「AIアシスタント」を簡単に作成可能。

AIモデルやRAGの設定をカスタマイズでき、多様な業務ニーズに対応します。日常で使えるファイルをそのまま使用可能PDF／Word／PowerPoint／Excelなど、さまざまなファイル形式に対応。

OCRやVLMによる処理により、手書き文字や画像データも読み取れます。業務に最適化された高精度な回答社内情報や業務データを活用し、一般的なAIでは難しい業務内容に基づいた回答を実現します。国内法令準拠のガバナンス日本の法規制に準拠したガバナンス体制を構築可能。

運用・管理の負担を抑えながら、AI活用を進められます。

neoAI Chat for さくらインターネット 全体像

さくらインターネットの国産クラウド基盤上で、neoAIのAI技術と双日テックイノベーションのインテグレーション能力を組み合わせたサービスです。

ユースケース

社内問い合わせ・ナレッジ検索の自動化

neoAI Chatが社内データを活用して即時に回答。

問い合わせ対応工数を削減し、社員の自己解決を促進します。

文書作成・情報整理の支援

規程文書やマニュアル、提案書などの文章作成・要約・校正をAIがサポート。

大量の資料や情報を効率的に整理し、業務に即した高品質な文章作成と作業時間の短縮を実現します。

社内外対応を含むビジネス活用

社内マニュアル検索に加え、顧客からの問い合わせ対応や営業資料の作成支援など、幅広いビジネスシーンで活用可能。

部署や用途ごとにAIを使い分けることで、業務効率化と生産性向上を実現します。

双日テックイノベーションの役割

双日テックイノベーションは、このソリューションにおいて、顧客が安全かつ効果的にAIを活用するためのインテグレーション活動を担います。

顧客の既存システム環境や業務プロセスを深く理解し、このソリューションの導入設計、環境構築、および導入後の定着化に向けた継続的な伴走支援を行います。

これにより、AIチャットサービスを単なるツールとしてではなく、企業価値を高めるための戦略的なITインフラとして機能させます。

今後の展望

双日テックイノベーションは、このソリューションのインテグレーターとして、顧客の既存システム環境に最適化された導入支援を提供していきます。

今後も3社の知見と技術を結集し、安全で信頼性の高い国産AI環境の構築を通じて、日本企業のDX推進に貢献します。

このサービスは、金融機関、医療機関、製造業、官公庁など、高度なセキュリティと安定稼働が求められる業界を中心に展開し、日本企業のAI活用を強力に推進していきます。

双日テックイノベーションはこのソリューションを主要なAIソリューションパッケージの一つと位置づけ、積極的な販売活動を展開していきます。

2024年7月1日より、商号が「日商エレクトロニクス」から「双日テックイノベーション」に変更となりました。

また、10月1日には、理念体系を策定、新たに略称STech I(エス・テック・アイ)のブランドシンボルを発表しました。

Vision(ありたい姿)に掲げた「ITで未来を切り拓く先駆者」を目指して、顧客の歩む先の道を照らして次の未来をつくることで、ビジネスに貢献するイノベーションに挑戦しつづけます。

高セキュリティな国産クラウド基盤で、金融・医療などの規制産業におけるAI活用を強力に推進するソリューションです。

双日テックイノベーション、さくらインターネット、neoAIが共同で提供する「neoAI Chat for さくらインターネット」の紹介でした。

Q. どのような企業向けのサービスですか？

A. 金融機関、医療機関、製造業、官公庁など、高度なセキュリティと安定稼働が求められる業界を中心に展開しています。

Q. データはどこで管理されますか？

A. さくらインターネットの国産クラウド基盤上でサービスが完結するため、データは国内で安全に管理され、海外サーバーに送信されることはありません。

