負傷交代が会見で久保建英について言及日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し2-2の引き分けに終わった。劇的展開となったが、試合の中でMF久保建英が交代を要求するまさかのアクシデントが発生。森保一監督は「軽症を願っています。現時点ではわかりません」と現況を話した。MF久保建英が後半25分、DFデンゼル・ダンフリースと接触して負傷