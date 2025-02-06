自民党の松川るい参院議員（53）が2月2日放送の『サンデージャポン』（TBS系）に生出演。23年7月に話題となった自身のエッフェル塔写真“炎上”騒動について言及した。松川議員は1月26日、半年ぶりにブログを更新し、「誹謗中傷大国ニッポン〜そろそろいい加減にしよう〜」と題した記事を投稿。《わが日本、そろそろ誹謗中傷社会の度が過ぎるのではないでしょうか。そして、究極のホワイト社会、生きづらい世の中になりました。窮