[1.31 プレミアリーグ第24節](Elland Road)

※24:00開始

<出場メンバー>

[リーズ]

先発

GK 26 カール・ダーロウ

DF 3 ガブリエル・グズムンドソン

DF 5 パスカル・ストライク

DF 6 ジョー・ロドン

MF 2 ジェイデン・ボーグル

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 18 アントン・シュタハ

MF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 44 イリア・グルエフ

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

控え

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

DF 25 サム・バイラム

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 22 田中碧

MF 40 ファクンド・ブオナノッテ

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 19 ノア・オカフォー

FW 29 ウィルフリード・ニョント

監督

ダニエル・ファルケ

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

MF 29 カイ・ハバーツ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 10 エベレチ・エゼ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります