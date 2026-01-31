リーズvsアーセナル スタメン発表
[1.31 プレミアリーグ第24節](Elland Road)
※24:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 18 アントン・シュタハ
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 25 サム・バイラム
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 22 田中碧
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 19 ノア・オカフォー
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 29 カイ・ハバーツ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 10 エベレチ・エゼ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります