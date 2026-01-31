キャラクターの3DモデルをPCの画面上に表示できる「Desktop Mate」から、2025年12月に登場した東方Projectの博麗霊夢に引き続き、「Desktop Mate 霧雨魔理沙 DLC」が2026年1月22日に新登場しました。さらに、実況動画や解説動画でおなじみの「Desktop Mate ゆっくり魔理沙 DLC」も同時に登場しています。どんなボイスやモーションを楽しめるのか実際に使ってみました。

Steam：Desktop Mate 霧雨魔理沙 DLC

https://store.steampowered.com/app/4018670/Desktop_Mate__DLC/

Steam：Desktop Mate ゆっくり魔理沙 DLC

https://store.steampowered.com/app/4270570/Desktop_Mate__DLC/

Desktop Mate本体はSteamで配信されている無料アプリで、有料DLCを購入することで使用可能キャラクターに霧雨魔理沙とゆっくり魔理沙を追加できます。DLCを購入したら、まずDesktop Mateを起動して右クリックメニュー内の「キャラクター変更」をクリック。



霧雨魔理沙をクリック。



魔理沙がほうきに乗って登場しました。魔理沙のボイスは金澤まいさんによる録り下ろしです。



立ち姿は以下のような感じ。



放置しているとほうきを取り出してふよふよ浮かぶこともありました。



ドラッグ＆ドロップすることで、つまむように持ち上げて動かすこともできます。



持ち上げて動かしたらウィンドウの上に載せることも可能。



右クリックメニュー内の設定からサイズを変更できます。サイズ1は画面全体で以下のような感じ。



サイズ50。



以下はサイズ100で、画面の縦幅をほとんど占有する大きさになりました。



また、「Desktop Mate 霧雨魔理沙 DLC」には壁紙が2枚付属しています。右クリックメニューの「設定」をクリック。



壁紙を選択。



ののこさん描き下ろしの壁紙が設定されました。



もう1枚の壁紙はこんな感じ。



「Desktop Mate 霧雨魔理沙 DLC」はほうきに乗って登場したり帽子を直す動作をしたりと、魔理沙らしい専用モーションが用意されています。また、クリックした時や持ち上げた時のボイスも再生されます。実際の魔理沙の動きやボイスは以下のムービーで見ることができます。

PCの画面上に金澤まいボイスの霧雨魔理沙を呼び出してみた【Desktop Mate】 - YouTube

アラーム機能も搭載していて、設定した時間になったら魔理沙が画面いっぱいに登場して教えてくれます。

霧雨魔理沙がPC画面内から時間をお知らせ【Desktop Mate】 - YouTube

ゲーム実況などでおなじみのゆっくり魔理沙を呼び出せる「Desktop Mate ゆっくり魔理沙 DLC」も同時に登場しています。ゆっくり魔理沙は以下のような感じ。セリフは「〜だぜ」という口調でおなじみのボイスになっています。

ゆっくり魔理沙をPC画面内に配置してみた【Desktop Mate】 - YouTube

サイズ1。



サイズ50。



サイズ100。



ゆっくり魔理沙でもアラーム機能を利用可能です。

ゆっくり魔理沙に時間を知らせてもらうアラーム機能【Desktop Mate】 - YouTube

Desktop Mate本体は無料で、「Desktop Mate 霧雨魔理沙 DLC」は税込2200円、「Desktop Mate ゆっくり魔理沙 DLC」は税込1100円です。2つセットで購入すると10％オフの2970円で購入できます。