【速報】7日間限定「Amazonスマイルセール」開催中！お得にまとめ買いのチャンス
【画像でチェック】スマイルセールで安くなっている商品はコレ
お正月の初売りが終わり、「あのコスメ、安くならないかな？」「そろそろ新しい家電が欲しい」と思っている方も多いはず。そんなみなさまに朗報です！Amazonで1月29日〜2月2日まで、「スマイルセール」が開催されます。家電もコスメも日用品も、まとめ買いにぴったりなチャンス。
今回は「Amazonスマイルセール」と、同時開催されるポイントアップキャンペーンについてご紹介します！
▶Amazonスマイルセール
開催期間：2026年1月27日（火）9:00〜2月2日（月）23:59
大型家電やコスメ、日用品など、幅広いジャンルの商品が特別価格で登場します。欲しかったアイテムをお得に手に入れる絶好のタイミングです。
■お得情報！ポイントアップキャンペーンを同時開催！
▶ポイントアップキャンペーン
セール期間中、ポイントアップキャンペーンも同時開催されます！
■キャンペーン内容は？
・開催期間：2026年1月27日（火）9:00〜2月2日（月）23:59
・参加方法：エントリー後、対象期間中に合計10,000円以上のお買い物をする
Amazon「スマイルセール」期間中にキャンペーンへエントリーし、合計10,000円以上購入するとポイント還元率がアップします。エントリーは始まっているので、「うっかり忘れてお買い物しちゃった…」なんてことがないように、今すぐポチッとエントリーを済ませておくのが正解ですよ♪
■これが狙い目！「Amazonスマイルセール」
Amazonスマイルセールで「これ買っておくべき！」という目玉商品や、おすすめアイテムをご紹介します！ぜひお買いものの参考にしてくださいね。
▶【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠
●参考価格：￥2,629→￥1,355（48％OFF）
つらい頭痛にすぐ効いてくれる頭痛薬。胃にやさしい成分が配合されているのもうれしいポイント。セール価格で48％OFFは、ドラッグストアよりお得かも⁉
▶【第2類医薬品】アレジオン20 72錠
●参考価格：￥5,968→￥4,595（23％OFF）
寝る前に1錠飲むだけで、つらい鼻水やくしゃみを一日中ブロックしてくれる頼もしいお薬。日中眠くなりにくいタイプなので、お出かけやお仕事の日も安心。これからの花粉シーズンに向けて、ストックしておきたいアイテム…！
▶アサヒ飲料 一級茶葉 ウーロン茶 500ml×24本
●参考価格：￥2,145→￥1,898（12％OFF）
本場中国・福建省産の一級茶葉を100％使った、香り高く深みのある烏龍茶。食事のお供にも、ほっと一息つきたい時間にも合う本格的なおいしさです。
▶ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン ラベルレス 500ml×32本
●参考価格：￥2,987→￥2,538（15％OFF）
「刺激、強め。」がクセになる、本格派の炭酸水。磨き抜かれた水としっかりした炭酸の爽快感で、そのまま飲んでも割り材としても◎。セール価格で1本79円は嬉しい…！
▶ブラックニッカ ウイスキー4000ml
●参考価格：￥4,320→￥3,998（6％OFF）
やわらかな香りとすっきりした味わいのウイスキー。クセがないから飲み方の幅が広く、ハイボールやロックなど自分好みの飲み方で楽しめます。
▶VTCOSMETICS フェイスマスク スキンケア
●参考価格：￥2,420→￥1,936（20％OFF）
たっぷり美容液を含んだ極薄シートが密着し、乾燥や肌荒れを優しくケア。ピンセット付きで衛生的なので、忙しい毎日でも貼るだけで手軽に本格的な肌メンテが完了します。Amazonの「ビューティー」カテゴリーでベストセラー1位の大人気商品！
▶【パンツ BIG】 ムーニーマン マシュマロ肌ごこち 44枚×4
●参考価格：￥7,704→￥7,275（6％OFF）
ハイウエスト設計が赤ちゃんのおなかを優しく包み込み、元気に動いても隙間モレをしっかり防いでくれます。無添加で肌に優しい素材を使用しているので、デリケートな赤ちゃんの肌にも安心。
▶JBL BAR 1000 サウンドバー
●参考価格：￥143,000→￥83,790（41％OFF）
立体音響で映画やドラマの世界に没入できる、高性能サウンドバー。セリフが聞き取りやすく、迫力ある低音も楽しめるので、自宅が一気にシアター空間に。
▶【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER 4
●参考価格：￥19,900→￥17,910（10％OFF）
手にフィットする形と静かなクリック音が魅力のワイヤレスマウス。直感的な操作をサポートする新機能が満載で、毎日のパソコン作業がスムーズに。
▶ダイキン【ウイルス対策】加湿 空気清浄機 2025年モデル
●参考価格：￥50,800→￥44,800（12％OFF）
スリムなタワー型で寝室にも置きやすい、空気清浄と加湿が一台でできる優れもの。お手入れも簡単で、花粉やホコリ対策におススメです。
新生活の準備や日用品の買い足しなど、何かと出費が増えがちなこの季節。せっかくなら、セール価格でゲットしたいところ。ポイントアップキャンペーンを活用して、お得なお買いものを楽しんでくださいね！
文＝MH