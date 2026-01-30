【「仮面ライダーゼッツ」新商品】 1月30日 情報公開

バンダイは、「仮面ライダーゼッツ」の新商品情報を公開した。各商品は2月6日に予約受付を開始する。

公開された商品にはなりきり玩具「DXデュアルメアカプセム」、「DXトリプルゼッツァー」が登場。また、ソフビ人形「ライダーヒーローシリーズ」、アクションフィギュア「仮面ライダーアクションフィギュア」で、「仮面ライダーゼッツ」のパワーアップフォーム「仮面ライダーゼッツ カタストロム」がラインナップ。

DXデュアルメアカプセム

2月21日 発売予定

価格：3,850円

「仮面ライダーゼッツ」よりパワーアップカプセム「DXデュアルメアカプセム」が登場。

デュアルメアカプセムの両翼を開いて変形させ、別売りの「変身ベルト DXゼッツドライバー」にセットしボタンを押すことで中央が発光＆回転し、仮面ライダーゼッツ カタストロムになりきり変身遊びが楽しめる。

さらに、中央のパーツを回転しモードチェンジすることで絵柄が変化。仮面ライダーゼッツ オルデルムへの変身遊びも楽しめる。

DXトリプルゼッツァー

2月21日 発売予定

価格：6,380円

「仮面ライダーゼッツ」より仮面ライダーゼッツ カタストロム、オルデルムが使用する最強武器「DXトリプルゼッツァー」が登場。

最大3個のライダーカプセムをセットし、レバーを操作すると、カプセムと銃口が超・超回転し必殺技が発動する。さらに、別売りの「DXデュアルメアカプセム」をセットし超必殺技が発動。

レジェンドライダーカプセムの「ゼッツ カタストロムカプセム」が付属する。

DXトリプルゼッツァー＆デュアルメアカプセムセット

2月21日 発売予定

価格：10,230円

「DXデュアルメアカプセム」と「DXトリプルゼッツァー」のセット商品。

ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーゼッツ カタストロム

2月14日 発売予定

価格：1,100円

全高約14cmのソフビ人形「ライダーヒーローシリーズ」に「ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーゼッツ カタストロム」が登場。

仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツ カタストロム

2月14日 発売予定

価格：4,400円

リアルな造形と全身37カ所可動という高いクオリティながら、丈夫な造りにより気兼ねなくガシガシ遊べる「仮面ライダーアクションフィギュア」で「仮面ライダーゼッツ カタストロム」が登場。

約15cmのサイズ感で筋骨隆々な体躯が再現され、黒い部分の特徴的な斜線模様も再現されている。トリプルゼッツァーは銃身が回転可能で、両手で保持するために左手の武器持ち手首も付属する。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映