豪雪の新千歳空港で「7000人放置」の地獄絵図…《毛布もなく床で震えた》《外国人観光客の絶望》パニックが起きた「知られざる根本的原因」

7000人が取り残された新千歳空港

「最初は18時頃に運転が再開されるというJR北海道のアナウンスを信じて列に並んでいましたが、再開の見通しが21時、22時、1時半とどんどん遅れていき、結果、JRの運行は翌日まで再開されることはなく、新千歳空港で夜を明かすことになりました」

1月25日の午後、東京からの便で新千歳空港に到着した男性は、当時の状況をこのように語った。

北海道の札幌都市圏を直撃した大雪の影響で、鉄道だけではなく高速バスも全面運休となり、新千歳空港は孤立した。この影響により7000人余りが新千歳空港に取り残され夜を明かすことになった。

東京から13時ごろに新千歳空港に到着した別の大学教授の札幌在住の男性は、「午後の早い時点でかなり混乱した状態だった」と話す。

「この日は11時ごろに羽田を出発する便に乗り、13時ごろに新千歳空港に到着しました。この時点で複数の到着便が重なっており、手荷物受取所は大混雑していました。JR新千歳空港駅は、到着ロビーの自動ドアを出て目の前にあるエスカレーターを下った地下にあるのですが、駅の改札に到着した時にちょうど改札口が閉じられたタイミングで、列ができ始めたばかりでした。この時は、『そのうち回復するだろう』と軽い気持ちで考えていたため、一度、空港ターミナルビル内にあるカードラウンジに移動したのです。

会議の合間にニュースやJR北海道の運行情報を確認していましたが、状況が想像以上に深刻であることがわかってきたので、17時ごろに『このままでは帰れなくなる』と判断して駅に戻ることにしました。

屋外にあるタクシー乗り場では、氷点下の中で多くの人が列を成している状況も目にしました。寒いなか屋外でタクシーを待つことを諦めて、JRの列に加わる人もいるようでした」

当初、新千歳空港駅では18時ごろに運転が再開される見込みだった。そのため、空港から出られると思い、列に並んでいた乗客は多かった。だが再開時間が徐々に後ろ倒しとなり、多くの乗客が空港で一夜を明かすことになった。

「到着ロビー前の駅の入口に行くと、エスカレーターの前にはゲートが設けられていたことから、すでに駅改札口に向かう地下通路には大量の人が滞留していることが予想されました。私自身はエスカレーターの入口から200〜300人目くらいの場所に並びましたが、明確な誘導はなく、飛行機は次々と到着するのでどんどん列に人が流れ込んできました。

係員は小さな声で整列を呼びかけている程度。到着ロビーから出できた乗客は、エスカレーター付近で立ち止まったり、列の途中に割り込もうとする人がいるなど、現場はかなり混乱していたので、私自身も周囲と声を掛け合いながら整列を手伝いました。

20時には『空港を夜間開放する』というアナウンスが流れ、深夜0時ごろになると後方の列は完全に崩れており、空港内のあちこちで寝場所を確保しているような状況でした。警備員の姿も完全に見えなくなり、『放置された』という感覚が強まりましたね。周りの人たちも7時間近く列に立ち続けている状態だったので、かなり疲れ切った表情を浮かべていました。

列に残っていた人たちも、家族や友人に迎えに来てもらったり、タクシーを手配したりして少しずつ空港を離れていき、残っているのは外国人旅行者ばかり。特に、個人旅行の外国人の方は、言葉の壁から正確な状況を把握できずにタクシーなどを捕まえることも出来なかったので、気の毒に見えました」（前出・札幌市在住の男性）

札幌駅に着いたのは翌朝に……

しかし、空港にタクシーを呼ぶのも一筋縄ではいかなかったようだ。男性は続ける。

「新千歳空港でタクシーを呼ぶのは不可能な状態であったことから、知り合いにお願いして、札幌のすすきのでタクシーを捕まえてもらい空港まで迎えに来てもらいました。深夜1時半頃のことです。周辺にいた2名の方を誘って一緒に乗り合わせて札幌に向かいましたが、自宅に着いたのは3時半過ぎのことでした。タクシー代は札幌から新千歳空港の往復分で、高速料金を含めて4万円ほどかかりましたが、同乗者で割り勘にして支払いました」（同前）

一方で、19時ころに新千歳空港に到着し空港内で夜を明かしたという札幌市在住の女性は、到着口を出た時点でJRの改札に向かう長蛇の列ができており、どこが最後尾なのか分からない状態だったと振り返る。

「私は21時ごろまで並びましたが、JRの運行が再開する見込みが持てなかったことから、空港ターミナルビルの4階で一夜を明かすことにしました。しかし、毛布などの配布は全くなく、私を含めて着ているコートを直接床に敷いて布団代わりにしていた方も多かったです。深夜になると眠りについていた人も多い印象でしたが、私も含めてなかなか寝付けないという人もたくさんいました。

ようやく朝5時になり、荷物を持っていつ再開するか分からないJRの列に並んだのです。6時半になり、しばらく新千歳空港駅に列車は来ないと正式なアナウンスがあったことから、JRを諦めてタクシーの列に並んでみましたが、乗れる気配がなく再びJRの改札に戻りました。

8時になり早くても13時まで再開しないと思っていた列車が2便だけ運行されるということで、8時20分発の列車に乗って13時間ぶりに新千歳空港を脱出できました。車内の様子は想像していたよりも混雑しておらず、みんなやっと空港から出られるという安心した表情を浮かべていました。

除雪の作業や駅でのポイントの切り替えができないなどの理由で、途中で停車を余儀なくされたこともありましたが、9時半過ぎにようやく札幌駅に到着することができました」

JR北海道と札幌市電との「士気の違い」

なお、新千歳空港―札幌間は、通常ダイヤであれば快速列車で30分強の距離である。地元紙記者はこう解説する。

「この日、札幌市では24時間降雪量が観測史上最大となる54センチを記録しました。札幌市内の各所では、除雪が追い付かないため、雪道でスタックする自家用車やバスの姿も多く見られました。こうした影響から、物流にも影響が出てしまい、札幌市を中心にスーパーやコンビニでは商品が届かない店舗も出たそうです。

JRが運行不能に陥ったことで、新千歳空港に多数の乗客が取り残される事態は'22年2月にも発生しています。この時はおよそ6000人が滞留したことから、空港を運営する北海道エアポートとJR北海道は、連携して再発防止に取り組んできました。そのため、空港ビルでは3500人の滞留者が出ることを想定して、毛布6千枚と寝袋4千枚を補完していたそうです。ただ、今回は想定の2倍となる7000人が滞留したことから、北海道エアポートは『全員に行き渡らない可能性が高く、配布しても行列ができて新たな混乱を招きかねない』と判断して配布は行われませんでいた。この結果、多数の滞留者が直接空港の床に寝ることを強いられたわけです」

にもかかわらず、1月26日に開かれた記者会見で、JR北海道の担当者は「北海道エアポートとの連携について上手くいった実感がある」と強調し、利用者との認識の乖離を浮き彫りにした。

ここまでの豪雪にも関わらず、札幌市内を運行する路面電車は、ダイヤに乱れは合ったものの通常運行が行われていた。通勤でJR北海道を利用するという札幌市在住の男性は、JR北海道と札幌市電の運行の違いについて、次のようにため息を漏らした。

「'90〜'00年代に、JR北海道が雪による影響でここまで大規模に運休することはありませんでした。むしろ『冬こそJR』というテレビCMを積極的に流して、冬の鉄道利用の促進をしていました。当時は大雪が1回降るだけで、マイカーやバスからのシフトにより1000万円程度の増収になったそうです。

'10年代に入ってJR北海道の経営危機が発覚してからは、社員の大幅な給与カットが行われ、大量の離職者を出しました。この影響を受けてか、JR北海道は鉄道の運行に対するノウハウがしっかり継承できていないと感じています。正直に言えば、札幌市電とは運行する側の士気があまりにも違うのではないかと感じています」

なぜJR北海道は経営危機に陥ったのか

JR北海道はいわば鉄道に対する「素人集団」となってしまった感が否めない。

JR東日本OBで交通コンサルタントの阿部等氏は、JR北海道が経営危機に陥った原因と今後について次のように説明する。

「JR北海道は'87年の国鉄分割民営化の時に、年間500億円の赤字が出ることを前提として発足した会社です。当時は国から6822億円の経営安定基金があてがわれました。それを（当時の）長期金利7.3%の利回りで得られる運用益で、赤字の穴埋めをすることが想定されていました。

しかし、'90年代の国の低金利政策により運用益が減少し、JR北海道の資金繰りが徐々に苦しくなっていったのです。雪への対応能力が低下したものそれが原因です。

私はJR東日本時代に長野で3年間勤務した経験があります。ラッセル車の操作を担当したこともあります。雪のベテランである当時の先輩たちから『列車を動かし続けると、線路にも架線にも雪は積もらない。止めると積もる』と教わりました。

しかし、JR北海道では、間引き運転どころか計画運休し、わざわざ線路と架線に雪を溜め込み、ラッセル車やモーターカーロータリー、挙げ句の果てには人海戦術で除雪するという、雪国の鉄道の基本から外れたことをするばかりと言わざるを得ません。

私はJR北海道を一方的に非難するつもりは一切ありません。北の鉄路の維持・発展のために、JR北海道は経営安定基金の運用益減の問題を分かりやすく社会へ説明し、国へ適正な財政措置を求めるべきです。経営の不適切による赤字の尻拭いではなく、日本国の運輸政策として必須の財政支出と考えるべきです。当事者が堂々と自己主張してこそ、本質的な問題解決をしようとする機運を生み出せます。そういった意味では、現場で対応に当たっているJR北海道の職員の方々も、国の運輸政策の失敗による被害者です」

混乱を軽減・回避できた可能性も

北海道の鉄道事情に詳しい北海道教育大学の武田泉准教授は、「今回のJRの混乱については、豪雪そのものが原因ではなく、運行のオペレーションの工夫次第では混乱を軽減・回避できたのではないか」と指摘する。

「今回の大混乱は、豪雪そのものもさることながら、札幌駅構内の複雑な構造がボトルネックになっていると思います。列車が駅の手前で渋滞して、そこに列車を進入させ続けた運行判断が被害を拡大させました。特急列車や快速列車の乗客を、地下鉄に誘導が可能な新札幌駅や厚別駅、白石駅、琴似駅などで降ろして、退避可能な側線に車両を引き上げる。あるいは、札幌駅構内のポイントをできるだけ固定して、新千歳空港アクセスに特化した最小限の輸送に切り替える選択肢はあったと思われます。

また、運行情報の提供面でも課題がありました。まず、駅構内の電光掲示板について、遅延時間や先着列車が分からない表示が常態化していました。『何分遅れ』『どの列車が先に出るのか』といった利用者が最も知りたい情報が示されず、直前の音声アナウンスに頼らざるを得ない状況が続いていた点は、現場では特に混乱を招いていたように思います。

JR北海道の公式ホームページでも、運行情報については、重要度の低い概況説明や軽微な内容が先に表示され、肝心の遅延・運休といった核心情報にたどり着きにくい構造になっていた点については、利用者目線を欠いていたのではないかと思いました。

問題の根本的な解決のためには、札幌駅構内の複雑な線路配置を改修し、各路線への同時発着を可能とする渡り線の増設や、ポイント部分を中心に屋根で覆うなどしてより雪に強い構造とすることが必要です。予算面についても解決策はあると思います。たとえば、北海道開発局は多額の道路・街路整備の予算を持っています。こうした予算を鉄道支援に活用することが効果的ではないでしょうか。

こうした雪害は定期的に起きうるので、対策をJRなどの事業者任せにせず、国や自治体も含めた『雪害・災害時の交通統合司令』を整える必要があると思います」

次回こそは教訓が生かされることを願いたい。

