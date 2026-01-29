¡ÖÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡×¡¡¤¤¤¤Ê¤êÄÏ¤ß¤«¤«¤ê¡ÄNBA¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÍðÆ®¤ËÁûÁ³¡Ö½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤¹¤Ù¤¡×
NBA¥µ¥ó¥À¡¼¡½¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤ÇÍðÆ®Áû¤®
¡¡27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¤Î°ìÀï¤Ç¡¢»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë²ñ¾ìÁûÁ³¤Î¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡×¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍðÆ®¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ó¥À¡¼¡½¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤Î°ìÀï¡£¥µ¥ó¥À¡¼¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè4¥¯¥©¡¼¥¿¡¼»Ä¤ê»þ´Ö¶Ï¤«¤Î¤³¤È¡£¥´¡¼¥ë²¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤Î¥¸¥§¥ì¥Þ¥¤¥¢¡¦¥Õ¥£¥¢¡¼¥º¤¬ÆÍÇË¤ò»î¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¤Î¥ë¡¼¡¦¥É¡¼¥È¤ÈÀÜ¿¨¡£»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Ö¥¶¡¼¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¥É¡¼¥È¤¬¥Õ¥£¥¢¡¼¥º¤ËÄÏ¤ß¤«¤«¤ë¤È¡¢Î¾·³¥Ù¥ó¥Á¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¿Í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£²ñ¾ì¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢ÍðÆ®Áû¤®¤ØÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏÃæ·Ñ¶É¤Î¼Â¶·¤¬¡¢¥ê¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¥É¡¼¥Ë¡¼¤È¥Õ¥£¥¢¡¼¥º¤¬²á¾ê¤ÊÀÜ¿¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÇÙæ¤á¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¹¥«¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾ìÌÌ¡£²òÀâ¼Ô¤â¡ÖÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ï¡Ê2¿Í¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤ÎX¤Ï¡¢¡Ö¥ë¡¼¡¦¥É¡¼¥È¤È¥¸¥§¥ì¥Þ¥¤¥¢¡¦¥Õ¥£¥¢¡¼¥º¤¬»î¹ç¤ÎºÇ½ª¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤ÆÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¥¸¥§¥ì¥Þ¥¤¥¢¡¦¥Õ¥£¥¢¡¼¥º¤ÏÌ¾Á°Éé¤±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡ª¡¡¤³¤Î¼ã¼Ô¤Ïº¬À¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¥ë¡¼¡¦¥É¡¼¥È¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×
¡Ö¥ë¡¼¡¢¤ª´ê¤¤¤À¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡×
¡Ö¤³¤³¤ÏMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£NBA¤À¤¾¡×
¡Ö¥ë¡¼¡¦¥É¡¼¥È¤Ï¤¤¤Ä¤â·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤³¤Î½ª¤ï¤êÊý¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥ë¡¼¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÇ¯²¼¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤ë¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö»Ä¤ê3ÉÃ¤Ç¥ë¡¼¡¦¥É¡¼¥È¤¬É¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤µ¡×
¡¡»î¹ç¤Ï¥µ¥ó¥À¡¼¤¬104-95¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë