人気兄妹YouTuber「中町兄妹」の兄、「JP」こと中町純平さんが2026年1月23日に公開したYouTube動画に出演し、ETCレーンの係員対応をめぐる言動が批判を集めている。

「ちょっと待って」「もうなんだよ...」

JPさんは、YouTuber・芹沢瞬さんのチャンネルで公開された「JPにデートさせてみたら女の子に緊張しすぎて大焦りで草ぁwwwww」という題の動画に出演した。運転手としてドライブ中に、ETCカードの挿入有無が分からないまま高速道路に進入し、結局未挿入によりゲートで詰まる場面があった。

当初は車内から係員と通話するも「何も聞こえない」と繰り返し、同乗者に笑われながら降車。係員が説明を始めると「ちょっと待って」と中断し、後続の撮影車からカードを受け取っていた。

その後は挿入ミスでエラーとなり、係員から呼ばれて「もうなんだよ...」とこぼしたJPさん。動画の字幕では「テンパってダウンを脱ごうとするがすぐに呼び戻される」と書かれていた。

問題が解決すると係員は「大丈夫ですよ、どうぞ」と声かけ。JPさんは「はい」と返して、後部座席でYouTuber・ジュキヤさんが「あいつうるせえ？」と身を乗り出すと、「うるせえ、まじで」と小声で応じた。ジュキヤさんは爆笑して「お前、そんなこと言うな」「あの人やってくれたんだから」と述べていた。

一連を受けて、動画のコメント欄には「どうして係員の人にこんな態度なの」「どう言う神経してるの？」「交通の妨げになってることを理解できてない。ヘラヘラしてるのがよくわからない」「笑ってる他の奴等も笑い事じゃねぇからな。迷惑過ぎだろ」といった声が寄せられている。