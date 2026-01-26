女子プロレスラーの井上貴子（56）が26日までに自身のインスタグラムを更新。1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(55)との2ショットを公開した。

「桜樹ルイちゃん いつぶりに逢ったのかな なーんにも変わってなくてかわいくてキレイで明るくてキラキラしてた ルイちゃん ゆっくり逢いたいなー」と、おそろいの“極悪Tシャツ”姿の桜樹との2ショットをアップした。

今月11日に、女子プロレスのダンプ松本率いる「極悪同盟」が結成40周年を記念し、東京・新木場1stRINGで「極悪祭」を開催。井上は、長与千種らと参戦し、ダンプと交流がある桜樹が応援に駆けつけていた。

この投稿にフォロワーらからは「お二人とも可愛いです」「ふたりには大変お世話になりました」「2人とも綺麗」「最高の笑顔」「お二人さん綺麗」「激アツ」「素敵最高やん」などの声が寄せられている。

井上は、全日本女子プロレスで1988年にデビューした“元祖アイドルレスラー”で、WWWA世界タッグなどさまざまなタイトルを獲得してきた。2005年にLLPWに入団し、現在もLLPW-Xと名前を変えながらも神取忍とともに団体を率いて“美魔女レスラー”として活躍している。

一方、桜樹は、1980年代から90年代にグラビアを中心に人気を博し、フジテレビ「オールナイトフジ」や、志村けんさんのコント番組、NHK大河ドラマ「春日局」（1989年）にも出演。24年12月から東京・銀座の会員制高級クラブ「銀座エルプリンセス」に“レジェンド”小林ひとみらとともに勤務。昨年1月に復活写真集「RUI」を発売した。