中国国際航空は、東京/羽田〜北京/首都線を一部減便する。

CA181/182便の8往復16便、CA167/168便の6往復12便、CA421/422便の2往復4便、CA183/184便の1往復2便の計17往復34便を減便する。理由は機材繰りのためとしている。

この他に、東京/成田〜北京/首都線も1月26日から運休する。

■欠航便

CA184 東京/羽田（08：30）〜東京/羽田（11：40）／2月17日

CA182 東京/羽田（14：20）〜北京/首都（17：40）／1月26日、 2月6日・25日、3月16日・18日・24日・26日・28日

CA168 東京/羽田（18：00）〜北京/首都（21：20）／3月2日・4日・6日・11日・12日・16日

CA422 東京/羽田（21：00）〜北京/首都（00：20+1）／2月9日、3月10日

CA181 北京/首都（08：45）〜東京/羽田（12：50）／1月26日、 2月6日・25日、3月16日・18日・24日・26日・28日

CA167 北京/首都（11：55）〜東京/羽田（16：20）／3月2日・4日・6日・11日・12日・16日

CA421 北京/首都（15：25）〜東京/羽田（19：50）／2月9日、3月10日

CA183 北京/首都（17：15）〜東京/羽田（21：30）／2月16日