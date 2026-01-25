巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が２４日、“リチャード斬り”からの２月１４日からスタートする沖縄・那覇キャンプ凱旋を目標に掲げた。１軍スタートが濃厚となっている宮崎キャンプでは、紅白戦が組み込まれる予定。現時点での登板は未定だが、同じ沖縄出身の先輩との対戦を心待ちにし「抑えたい」と情熱をたぎらせた。

目の色を変え、言い切った。山城は「リチャードさんと対戦してみたいです」とキッパリだ。ともに沖縄出身。昨年５月にソフトバンクから移籍し、キャリアハイの１１本塁打を放った４歳上の長距離砲に「すごいホームランバッター。どれだけ飛ぶのか、見てみたいけど、抑えたいです」と、イメージを膨らませた。

頭の中では攻略法を想像している。「真っすぐ中心で、コースに（投げ）分けていきたい」。リチャードの他にも、丸や坂本、日本ハムからＦＡで移籍した松本ら、多くの強打者の１軍入りが予想される宮崎キャンプ。例年、同期間中には紅白戦やシート打撃が実施されており、対戦する可能性は十分にある。まずは、シュート気味に回転する最速１５４キロの特殊な速球を武器に、プロの世界を確かめる。アピールに成功すれば、２月１４日から故郷・沖縄キャンプ行きも近づき、開幕１軍への道も開けてくる。

たくましく成長した体が、自覚を表していた。入寮当初、約６８キロだった体重は、約２週間の短期間で７１キロを超えるまでにアップ。「間食を結構食べるようにしている」とプロテインのゼリーや、夕食後のサンドイッチを効果的に摂取。亜大時代は１日３食だった食事量を５食に増やした。増量計画は進行中で「もうちょっと頑張ります」。開幕を見据え、さらに頑丈な体作りを目指す方針だ。

この日はＧタウンで新人合同自主トレに参加し、キャッチボールやノックで汗を流した。キャンプインまでは約１週間。井上、森田、竹丸といったライバル左腕は多いが、「いい感じで調整できています」と手応えは十分。鍛え抜いた体で、いざ宮崎へ。満を持してキャンプインを迎え、実力をアピールする。（北村 優衣）

◆山城京平アラカルト

▽生まれ ２００３年９月２０日、沖縄県。２２歳

▽サイズ＆投打 １７４センチ、７１キロ。左投左打

▽球歴 興南では１年秋からベンチ入りし、３年春の県大会で優勝し、九州大会４強。亜大では１年春からベンチ入りし、４年春は防御率１・３９で最優秀防御率を獲得。同年夏の侍ジャパン大学日本代表に選ばれた

▽球種 最速１５４キロの直球、カーブ、スライダー、カットボール、ツーシーム、チェンジアップ

▽憧れの選手 オリックス・宮城大弥

▽家族構成 両親、兄２人。「父と兄も野球をやっていたので、始めたきっかけはその影響が一番強かった」

▽乃木坂４６ファン 推しは賀喜遥香で、入寮時には賀喜のタオルを持参

▽座右の銘 「坂のない人生は汗の輝きを知らない」。乃木坂４６の「Ｒｏｕｔｅ ２４６」から取ったもの