荷物いっぱいの日も余裕。ざくざく入れてそのまま出発【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場中‼
通学も遊びもこれ一つ。気ままに背負えるボックスリュック【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは、タブレットを収納できるクッションポケットを備えた、30リットルの大容量ボックスリュックだ。荷物が多い学生はもちろん、アウトドアやデイリー使いにもぴったりで、しっかり入るのに扱いやすいサイズ感が魅力になっている。
外側には前面ファスナーポケットと上部ファスナーポケット、両サイドのポケットを配置し、よく使うアイテムをすぐ取り出せる。
背面にはメインルームへ直接アクセスできるファスナーもあり、荷物の出し入れがスムーズだ。内側にはクッションポケットを備え、タブレットや薄型デバイスを安心して持ち運べる。
通学にもアウトドアにも気軽に使えて、毎日の相棒として頼れるボックスリュックだ。
