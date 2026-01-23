ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

通学も遊びもこれ一つ。気ままに背負えるボックスリュック【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!

1


ニューバランスのリュックは、タブレットを収納できるクッションポケットを備えた、30リットルの大容量ボックスリュックだ。荷物が多い学生はもちろん、アウトドアやデイリー使いにもぴったりで、しっかり入るのに扱いやすいサイズ感が魅力になっている。

2


外側には前面ファスナーポケットと上部ファスナーポケット、両サイドのポケットを配置し、よく使うアイテムをすぐ取り出せる。

3


背面にはメインルームへ直接アクセスできるファスナーもあり、荷物の出し入れがスムーズだ。内側にはクッションポケットを備え、タブレットや薄型デバイスを安心して持ち運べる。

4


通学にもアウトドアにも気軽に使えて、毎日の相棒として頼れるボックスリュックだ。