激安スーパー「ロピア」の“コスパ最強な冷凍食品”を3つ厳選！たこ焼1kgの値段にびっくり
関東を中心に店舗展開する激安スーパー“ロピア”は、「同じものならより安く、同じ価格ならより良いものを」を掲げる、コスパ最強のスーパー。精肉店発祥なだけあってお肉のクオリティはもちろん、最近は冷凍食品コーナーの充実ぶりがすごいと話題です。大容量・味よし・アレンジ自在で、忙しい家庭の味方になる商品がズラリと並んでいます。
今回は、そんなロピアの冷凍食品の中でも、特に人気＆リピ買いされている3つの商品を紹介していきます。
ロピアの冷凍食品コーナーは品ぞろえが豊富で、おやつから夕飯のメインまで、冷凍とは思えない満足感のある商品が並んでいます。「とりあえず冷凍庫に入っていると安心」そんな存在になるのがロピアならでは！
◆とろ〜りかつおだし味わうたこ焼き 1kg 647円（税込）
ロピアの冷食の定番中の定番がこのたこ焼き。1kgの大容量で、家族のおやつにもご飯の1品にも大活躍間違いなしです。電子レンジ調理だけでも十分おいしいですが、トースターやフライパンで軽く焼くことで、“外カリッ中トロ”に。ソース・マヨネーズはもちろん、チーズや明太子などアレンジ無限なのも人気の理由です。
パッケージ裏に記載がある通り、電子レンジまたはトースターで加熱すれば出来上がり。冷凍されていたときよりふんわりと、かつおだしの風味が増して食欲をそそります。
中を割ってみると、口の中でとろけるような優しい食感で、たこの存在もしっかりと確認できました。冷凍のたこ焼きでここまで大ぶりなタコが入っていることに感激しました。さらに天かす入りなので、より旨味を感じられました。
◆骨なしフライドチキン 1,078円（税込）
見た目のインパクトも抜群な骨なしフライドチキン。800g入りの大容量で、1個あたり約135円の高コスパ。冷凍庫にあると、とにかく助かる一品です。骨なしで食べやすく、揚げ調理でもトースターでもOK！そのままでもおいしいですが、カレーのトッピング、チキン南蛮風などごはん系アレンジとの相性も抜群。「今日はもう作りたくない…」という日に主役になれる冷凍食品です。
ひとつひとつがかなりの大きさで、コンビニのチキンよりコスパが良く、レンジ調理で手軽に食べられるのが嬉しいです。
筆者はカリッとさせたかったので、レンジ加熱のあとにトースターでさらに焼いてみました。フライドチキン特有のスパイスがよく効いていますが辛さはなく、クセのない食べ慣れた味なので子どもから大人まで誰もが好む味わいです。
もも肉がかなり分厚く、衣の存在感がとにかくすごい！ 噛めば噛むほど肉汁があふれ出してきてジューシーなので、ジャンキー感が好きな方にはとってもおすすめです。
◆ふぞろい焼き芋 1078円（税込）
ロピアのふぞろい焼き芋は、収穫後に熟成させたあと、じっくり低温で焼き上げたそうで、砂糖も不使用とのこと。自然な甘さがしっかり感じられるので罪悪感なく食べられるのも、ポイントですね。温めても冷やしてもおいしいので、パッケージにある通りおやつにも朝食にもとっても便利！
中には1kg分のさつまいもが全部で6本入っていました。「ふぞろい」と書かれていますが、思ったほど小さくなく、食べやすいサイズ感でした。
パッケージの裏面には、すすめの食べ方として「温・冷」の食べ方の紹介があったので、この通り作ってみようと思います。
自然解凍すると、ひやっとしたスイートポテト味のアイスのような不思議な食感！ 普段食べている焼き芋とはまた違った食べ方ができるので、子ども受け抜群のデザートにもぴったりのおいしさでした。
トースターで焼くと、ねっとり甘〜い!!! 冷凍とは思えないほど濃厚な美味しさでした。焼き芋の皮の食感が好きな方はトースターで焼くことでよりおいしく食べられると思います。
◆ロピアの冷食は、買って正解！
ロピアの冷凍食品は、量・味・使い勝手のバランスが本当に優秀。「おやつにもなる」「食事にも使える」「家族分まとめてストックできる」と、この3つがそろっているから、「とりあえず買っておこう」が正解になります。
精肉や総菜のイメージが強いロピアですが、ぜひ冷凍コーナーもじっくりチェックしてみてくださいね。オリジナル商品がたくさんあるので、一度食べたらきっと常連になってしまうはず！
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
