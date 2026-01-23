ドジャース・大谷翔平投手（３１）と新たなチームメートとの２ショットにファンが沸いている。

ドジャースの公式カメラマンを務めるジョン・スーフー氏が２２日（日本時間２３日）、自身のインスタグラムを更新。「Ｔｕｃｋ ａｎｄ Ｓｈｏ」と記し、カブスから移籍で今季からチームに加わり、新しいユニホームを着たカイル・タッカー外野手（２９）と大谷が互いの背に手を回した２ショットをアップした。大谷は自主トレーニング中と見られるＴシャツ＆短パン姿だ。

ドジャースは２１日（同２２日）にカブスからＦＡとなっていたタッカーとの４年２億４０００万ドル（約３８０億円）での大型契約を正式に発表。ドジャースタジアムで入団会見が行われた。

ブルージェイズ、メッツと３球団の争奪戦となり、ブルージェイズが１０年総額３億５０００万ドル、メッツが４年２億２０００万ドルを提示していたと報じられていた。繰り延べ金を除き年平均６０００万ドルは、ドジャース・大谷翔平の７０００万ドルに次ぐ歴代２位の金額となっている。

この投稿には「最高で最強！」「超プレミアショット」「大谷さんにオフはないの？」「大谷はマジでデカすぎるだろ（笑）」「タッカー選手が細く見える。大谷選手がデカいのかなｗ」などの声が集まっている。