茨城県南部に吹く“筑波おろし”と呼ばれる冬の乾いた冷たい風に髪をなびかせ、自転車をこがれていたのは悠仁さまだった。

筑波大学の1限の講義に間に合うように急いでいたのだろうか、サドルから腰を浮かせた“立ちこぎ”でペダルを踏まれていた――。

年末年始に悠仁さまは、皇族として数々のおつとめに励まれている。皇室担当記者はこう話す。

「昨年12月26日には、秋篠宮ご夫妻や佳子さまと、東京都の板橋区立美術館で特別展『戦後80年 戦争と子どもたち』をご覧になっています。

年明けからは1日・新年祝賀の儀、2日・新年一般参賀、3日・元始祭の儀、7日・昭和天皇祭皇霊殿の儀、9日・講書始の儀、14日・歌会始の儀と、たて続けに行事に臨まれているのです。そのうえ大学のあるつくば市と、都心の秋篠宮邸を行き来されなければならず、非常にご多忙です」

そんな悠仁さまの“二重生活”の要となっているのが、つくば市の新居だ。

「昨春に宮内庁は、宮邸から大学までは車で片道1時間半ほどかかるため、大学近くにある民間の集合住宅の一室を借りることにしたと発表しました。単身者用の部屋で、賃料は秋篠宮家の私費から支出しているそうです。

どんなお部屋なのか？ 家事はどうなさっているのか？ など、将来の天皇である悠仁さまの一人暮らしには注目が集まりましたが、これまで宮内庁は具体的なエピソードは明かしていません」（前出・皇室担当記者）

注目の悠仁さまのお部屋について、秋篠宮家に近い人物はこう証言する。

「筑波大学の学生たちの間では、“皇族が住んでいるとはとても思えない、ふつうのマンションに住んでいるらしい”と噂されていましたが、私も含めてほかの関係者たちも、“この物件に悠仁さまがお住まいなのか”と驚いています。

もちろんオートロックで防犯カメラも設置されていますし、地元警察による警備体制も厳重です。ただそれにしても悠仁さまのお住まいとしては、“かなりささやか”という印象を受けました。

戸数は数十戸ほどで、部屋の広さも30平米前後です。もちろんもっと狭い部屋で暮らしている学生もいるでしょうが、国土交通省が定める一人暮らしの最低限必要な広さは25平米とのことですから、その水準ともほとんど変わりません」

■お部屋の近くには庶民的なスーパーも

家賃は地元の不動産関係者によれば、

「階数や角部屋かどうかなどにもよりますが、1カ月5万円台から高くても6万円台でしょう」

その物件の徒歩圏内には、庶民的なスーパーや食料品店もある。前出の秋篠宮家に近い人物が続ける。

「悠仁さまは、自炊もしていますから、お近くのスーパーでお買い物もされているのではないでしょうか。

紀子さまは昨年のお誕生日のご感想で《ときにはこちらの畑で育てた野菜を自炊するためにつくばへ持っていくこともあり》と、つづられていました。秋篠宮さまも昨年の記者会見で、悠仁さまがポテトサラダや栗御飯を作られていることを明かされています」

“小さすぎるマンション”で自炊を……。悠仁さまの倹約ライフについて、宮内庁関係者はこう話す。

「つくば市のマンションの条件については、紀子さまが精査されたと伺っています。セキュリティ面はもちろんですが、賃料も精査の対象だったそうです。

眞子さんの結婚騒動以来、秋篠宮家への国民の批判も続いていますが、その要因の一つが、秋篠宮邸の改修や、秋篠宮邸分室（旧・御仮寓所）の建設に、総額で50億円以上が投じられたことでした。

“秋篠宮ご一家は贅沢な生活を送られている”というイメージが流布してしまい、秋篠宮ご夫妻も頭を悩ませておられます。悠仁さまのお部屋としては“格安”ともいえる物件を選ばれたのも、そういった印象を払拭したいとお考えなのでしょう」

だが静岡福祉大学名誉教授の小田部雄次さんは次のように語る。

「たとえ賃料が割安であっても、安価な食材を購入されていても、その生活は厳重な警備体制のなかで成り立っています。悠仁さまが、“つつましい生活”を心がけられたとしても、秋篠宮家の金銭感覚への国民の批判がどれだけ軽減するか判断は難しいところだと思います」

紀子さまは皇嗣家の威信回復を最重要課題と目されているという。

「12月26日のご一家での板橋区立美術館ご訪問ですが、官公庁の“御用納め”にあたる日にお出ましになったことに驚きました。

ご一家がそろわれるタイミングがほかになかったのかもしれません。もちろん大きな意義はありましたが、“駆け込み”といった印象もいささかありました。年の瀬ではなく、もっと早い時期に訪問されるべきだったのではないか、という声も宮内庁内で上がっていました。

また講書始の儀や歌会始の儀が開催されたのは、いつもならば悠仁さまが筑波大学で講義を受けられる日です。皇室には大学を卒業していない皇族は“学業を優先する”という不文律があります。しかし紀子さまとしては悠仁さまのお出ましを増やすことで、皇嗣家の存在感を国民に対していっそうアピールできると熟慮したうえで、悠仁さまのご出席を決断されたと拝察しています」（前出・宮内庁関係者）

紀子さまの深謀による悠仁さまのご奮闘が、皇嗣家への冷たい逆風を和らげることを祈りたい。