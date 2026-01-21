¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¡¼¥Á¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¡ª¡¡ÉÒ´¶È©¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¥¢¥ë¡¼¥¸¥§¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤È¥³¥é¥Ü
Á´Ìô¹©¶È¤Ï2·î1Æü¡¢ÉÒ´¶È©ÍÑ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ë¡¼¥¸¥§¡×¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥¹¥¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¥±¥¢ ¥ê¥¥Ã¥É ¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î´é¤È¤ª¿¬¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¶ÒÃå·¿¥Ý¡¼¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë
¡Ö¥¹¥¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¥±¥¢ ¥ê¥¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢Àö´é¸å¤Î²½¾Ñ¿å¤ÎÁ°¤Ë»È¤¦¥×¥é¥¹¥ï¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡£W¤Î¹³±ê¾ÉÀ®Ê¬¤È5¼ïÎà¤Î¿¢Êª¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È©¹Ó¤ì¤ò¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¤¬ÉÕ¤¤¤¿¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î´é¤È¤ª¿¬¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¶ÒÃå·¿¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤äÌÜÌô¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ê¤É¤Î¾®ÊªÆþ¤ì¤Ë»È¤¨¤ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¸ÂÄê¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡£ÃêÁª¤Ç100¿Í¤Ë¡¢¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¥ë¡¼¥à¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡×¤ä¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï4·î15Æü¤Þ¤Ç¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¥±¥¢ ¥ê¥¥Ã¥É ¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§3,080±ß
ÆâÍÆ¡§
¡¦¥¹¥¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¥±¥¢ ¥ê¥¥Ã¥É 35mL
¡¦¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á
ÈÎÇäÌ¾¡§ZYK¥¸¥§¥ë²½¾Ñ±ÕMA
¡ÊC¡Ë¡Ç26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662969
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë