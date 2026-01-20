UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズが再開し、首位に立っているイングランドのアーセナルはイタリアのインテルと戦うため、ミラノに向かう。



ミケル・アルテタ監督は前日会見で、インテル戦の意気込みを語った。特に試合の「重要性」について問われると、次のように答えている。



「チャンピオンズリーグのどの試合でも、何かを達成するチャンスがあれば、それを掴まなければならない。明日はトップクラスのチームを相手に、本当に勝ちを掴まなければならない。それはわかっている」





「当然ながら、我々はすべての試合に勝つために準備しており、それは明日も同じことになるだろう」ビッグクラブ同士の注目の対決だが、ここまで6勝0敗のアーセナルはほぼリーグフェーズの突破を決めている。ここでたとえ負けたとしても、インテル、レアル・マドリード、アトレティコ・マドリード、リヴァプールのいずれかが残り2試合で1つでも勝てなければ現在のアーセナルの勝ち点18に追いつくことはできなくなり、アーセナルはストレートインできる8位以内に入れることになる。最終戦は格下のカイラト・アルマトイとホームで戦うため、ここで勝ち点を落とすことも考えにくい。1月に9試合を戦う厳しいスケジュールにさらされていることもあり、インテル戦にベストメンバーで臨まなくともよいのではとの意見もある。しかしアルテタ監督は、手抜きをするつもりはないようだ。現在アーセナルにはMFエベレチ・エゼ、MFクリスティアン・ノアゴー、MFイーサン・ヌワネリほか出場時間の少ない選手が数名いる。アルテタが彼らをどこまで起用してくるか、メンバー選考には注目が集まる。