モバイル機器などを手がけるXiaomi Japan（シャオミ・ジャパン、東京都港区）は、スマートフォン「REDMI Note 15」シリーズ2モデルを、2026年1月15日から全国の家電量販店およびインターネット通販などで順次発売をはじめた。

上位モデルは2億画素を含む2眼カメラ搭載

いずれも、同社が培ってきたというバッテリー寿命や防水/防塵など耐久性のノウハウを活用し、長く安心して使えるモデルとなっている。

共通の主な仕様は、メモリーが8GB、内蔵ストレージが256GB/512GB。OSはAndroid 15ベースの「HyperOS 2」をプレインストールする。

上位モデル「REDMI Note 15 Pro 5G」は、日常使いから過酷な環境まで安心して使用できるという高い耐久性を備える。IP66/IP68の防塵/防水性能に対応する。

容量6300mAhシリコンカーボンバッテリーを内蔵し、軽量スリムボディを実現。45ワットの急速充電に対応する。

2億画素・メイン、800万画素・超広角の2眼カメラを背面に装備。AI（人工知能）機能により、レトロな雰囲気の写真撮影などが可能だ。前面カメラは2000万画素。

約6.83型1.5K（2772×1280ドット）有機ELディスプレイを搭載。「Wi-Fi 6」準拠の無線LAN、Bluetooth 5.4をサポートする。

カラーはブラック、グレイシャーブルー、チタングレーの3色。

市場想定価格は、ストレージ容量256GBモデルが5万4980円（以下全て税込）、同512GBモデルが6万4980円。

スタンダードモデルは3色

スタンダードモデル「REDMI Note 15 5G」は、日常の使用を想定した高耐久設計を施したほか、堅牢な内部設計により、さまざまなシーンで安心して使える。IP66の防水/防塵性能を備える。

1億800万画素・メイン、800万画素・超広角の2眼カメラを背面に、2000万画素カメラを前面に装備する。

約6.77型フルHD＋（2392×1080ドット）有機ELディスプレイを搭載。「Wi-Fi 5」準拠の無線LAN、Bluetooth 5.1をサポートする。バッテリー容量は5520mAh。

カラーはブラック、グレイシャーブルー、ミストパープルの3色。

市場想定価格は、ストレージ容量256GBモデルが4万4980円、同512GBモデルが4万9980円。