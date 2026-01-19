後半ATのPK判定に激怒して選手引き上げ、90＋24分のパネンカ失敗…前代未聞の大混乱！セネガルが120分間の激闘を制して開催国モロッコを撃破、２度目の優勝【アフリカ選手権決勝】
現地１月18日に開催されたアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）の決勝で、ホスト国のモロッコとセネガルが対戦した。
両軍ともゴールを奪えないなか迎えた後半アディショナルタイムに、前代未聞の事態が起きた。
モロッコのCKの際に、ブラヒム・ディアスに対してセネガルのDFディウフにファウルがあったとし、オンフィードレビューの末にPKが与えられる。
これを不服としたセネガル陣営はいったんロッカールームに引き上げ、ゲームが中断。ボイコットをするかに思われたが、10番のマネが選手を呼び戻して再開する。
結局、後半アディショナルタイム90＋24分にブラヒムがPKを蹴るも、パネンカをGKエドゥアルド・メンディに止められ、勝ち越し点を奪えず。試合は延長戦に突入した。
延長の94分、セネガルのMFゲイエがミドルシュートを決め、ついに均衡を破る。
このままセネガルが１−０で勝利。２大会ぶりの２度目の優勝を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
両軍ともゴールを奪えないなか迎えた後半アディショナルタイムに、前代未聞の事態が起きた。
モロッコのCKの際に、ブラヒム・ディアスに対してセネガルのDFディウフにファウルがあったとし、オンフィードレビューの末にPKが与えられる。
これを不服としたセネガル陣営はいったんロッカールームに引き上げ、ゲームが中断。ボイコットをするかに思われたが、10番のマネが選手を呼び戻して再開する。
結局、後半アディショナルタイム90＋24分にブラヒムがPKを蹴るも、パネンカをGKエドゥアルド・メンディに止められ、勝ち越し点を奪えず。試合は延長戦に突入した。
延長の94分、セネガルのMFゲイエがミドルシュートを決め、ついに均衡を破る。
このままセネガルが１−０で勝利。２大会ぶりの２度目の優勝を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」