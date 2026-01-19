「ただいまー！」。埼玉のJR大宮駅前に集まる約300人の群衆からの声援にはちきれん笑顔で手を振って応えるのは、参政党政調会長代行の豊田真由子氏（51）である。8年前、自らが作り上げた“最凶伝説”が原因で追われた場所に“凱旋”するかのごとく帰ってきた豊田氏。地元では早くも「もしや枝野幸男氏と対決するつもりか」との声が出始めている。

＊＊＊

【写真23枚】寒くないのか？ 豊田真由子氏の気合いの入った“素足丸出しひらひらスカート姿”

「ドキドキビクビクしながらだけど、ここに立っていまーす」

高市早苗首相が通常国会冒頭での解散を決断し、風雲急を告げている永田町。立憲民主党と公明党が新党「中道改革連合」を結成するなど各党が慌ただしく動く中、昨年の参院選で大躍進を遂げた参政党も動き出した。

豊田真由子氏

1月17日、急遽、埼玉・大宮駅前で街頭演説会を開催。この日の主役は参政党のボードメンバー兼政調会長代行を務める豊田氏だった。昨年９月に入党し「豊田ボード」と呼ばれる彼女は、今や党員が畏敬の念を抱く大幹部である。

午後6時過ぎ、マイクを握った豊田氏は「戻ってきましたー、さいたまー」と叫んだ後、まずしんみりこう語った。

「わたし、9年前、政治の世界から離れたとき、一番悲しかったのは、もう皆さんのお役に立つことができない、日本の国のために働くことができない、たくさんのお声を聞いていたのに、もうそれを国に伝えていくことができない。それが一番悲しいことでした」

そしてこう声を張り上げた。

「だけど、私、戻ってきました。ただいまー！ ドキドキビクビクしながらだけど、ここに立っていまーす」

神谷宗幣代表と並んで演説

ふわふわの前髪にひらひらのスカート。上下白で揃えた出立ちは、政治家というよりはアイドルのよう。支援者たちは日の丸を振りながら、「おかえりー」と大興奮だ。

豊田氏は声援に応えながらこう続けた。

「日本が失われた30年。経済も低迷し、物価高、賃金も上がらない、国際情勢も不安定の中、これから日本がどうなっていくんだろう。外国人問題、みんなが心の中で不安に思っていることを、堂々と主張する政党が出てきました。それが参政党です」

「皆さん、参政党はすごいんですよ。だってね、高市政権の積極財政も外国人問題への対処も最初に言い出したのは参政党なんです。マネされちゃっているんです」

そして隣にやってきた神谷宗幣代表を師を仰ぐように見てこう言う。

「神谷代表がいつもおっしゃることがあります。できない、やれないじゃない。やるんだ！」

「国会で、世界で、日本の輝ける未来を、ご一緒に！ 作ってまいりましょう！ 頑張りましょう！ ありがとうございましたー！」

「週刊新潮」が「ハゲー！」について直撃した場所も大宮だった

最後は甲高い声で絶叫して演説を締め括ったのだった。参政党支持者は大盛り上がりだったが、この「絶叫」がお茶の間を通して日本全国を恐怖に陥らせたことを記憶している人は多いだろう。

「このハゲーー！ 違うだろーー！」

「鉄パイプでお前の頭砕いてやろうか！」

2017年、豊田氏が自民党の代議士だった時に「週刊新潮」がスクープした、政策秘書への暴行・暴言はまさにこの埼玉で繰り広げられていた。厳密に言うと豊田氏の選挙区は、朝霞市、志木市などから成る「埼玉4区」だった。だが、「埼玉5区」の大宮も隣とあって豊田氏には馴染みの深い地域である。

現に、週刊新潮が秘書への暴行について豊田氏へ直撃取材をした場所は、豊田氏がマイクを握っていた場所から100メートルほど離れた商業施設内だった。

あの後スキャンダルが尾を引き落選した豊田氏であったが、しばらくしてイメチェンに成功しテレビコメンテーターとして復活。今や参政党で次期衆院選の目玉候補と目されるようになった。

「埼玉5区」が有力視される理由

豊田氏は昨年9月に参政党入りした当初から、あくまで政策顧問としての入党を強調し、国政復帰については明言を避けてきた。しかし、豊田氏がテレビコメンテーター時代にタレントとして所属していたPR会社「サニーサイドアップ」の次原悦子社長は、昨年9月「デイリー新潮」の直撃取材に、参院選直前、豊田氏が参政党から出馬を誘われ、まんざらでもない様子だったと明かしている。

参院選には次原氏の猛反対もあって出馬することはなかったが、その後、豊田氏は次原氏と決裂。今や「障壁」はない。ではいったいどこから出るつもりなのか。

「順当に考えれば、元々の選挙区であった埼玉4区が考えられますが、あそこは豊田氏の跡を継いだ自民党現職の穂坂泰氏に加え、穂坂氏に敗れながらも比例復活した国民民主の岸田光広氏もいる。特に今勢いに乗る国民は、元埼玉県知事で国民民主の参院議員上田清氏のお膝元であり手強い。保守系の三つ巴となれば苦戦必至です」（埼玉政界関係者）

それよりも埼玉5区の方が「ありうる」と続ける。

「5区にはこれまで国民が候補を立てていない。自民はこれまで牧原秀樹元法相が5連続で”ゾンビ復活”したものの前回落選して、そのまま引退。跡を継いだのは前さいたま市議の新人・井原隆氏で、まだ支持が浸透していない」（同）

何よりもの魅力は、

「議席を守り続ける『中道』の大物議員・枝野幸男氏と対決できることでしょう。話題を呼ぶこと違いありません。今回、神谷氏が豊田氏を大宮に送り込んだのは公認に向けての布石だったのではないか」（同）

確かにもしはたしてエダノンvsトヨマユ対決が実現すれば、大注目選挙区となりそうだが、はたしてーー。

デイリー新潮編集部