モテるから浮気する？浮気性な男性に共通する「特徴」とは
浮気性な男性とお付き合いしたくないなら、きちんと見抜く目を持っておきたいところ。
では、男性のどんなところを観察すれば浮気性なのかわかるでしょうか？
そこで今回は、浮気性な男性に共通する「特徴」を紹介します。
女性目線で面白くて優しい
女性目線で面白い、優しいという印象のある男性は浮気性の可能性があります。
と言うのも、そういう男性は女性の注目を集める傾向があり、女性の方から接触してくるケースが多いから。
そして、女性も好感を持って接してくるので、男性としてもつい浮気の虫が騒いでしまうのです。
女性からモテる傾向がある
面白くて優しい男性のように、基本的に浮気性な男性は女性からモテる傾向があります。
イケメン、仕事ができる、収入が高い、コミュ力が高い、性格が良いなど色々な要素が絡み合って、自然とモテオーラを醸しているものです。
もちろんモテるからといって浮気性とは限らないですが、女性が常に好意的にアプローチしてくることから「自分はモテる」と自覚する男性もいて、その自信から彼女がいようと平気で女性にアプローチしてしまう男性もいるでしょう。
承認欲求が高い
承認欲求が高い男性も浮気性の可能性アリ。
承認欲求と一口に言っても、仕事ができるところを認められたい、性格の良さを認められたいなども色々な側面がありますが、中でも浮気性の男性は女性からモテることをステイタスとして考える傾向があります。
そういう男性は自分に好意を向けてくれる女性、自分を必要としてくれる女性に弱いところがあり、承認欲求を満たしたいがために浮気をしてしまうのです。
今回紹介した特徴を持っている男性は浮気性の可能性があると言えるので、ぜひ彼氏選びの際の参考にしてみてくださいね。
