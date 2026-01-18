ワコールのクリアランスSALE、衝撃の最大77％オフ。人気のブラやパジャマなどセール価格で大放出！《25日まで》

ワコール公式オンラインストアでは2026年1月25日23時59分まで、「冬のクリアランスセール」が開催中です。

人気ブランドが驚きの安さに...

今回のセールには、AMPHI、ウンナナクール、ウイング、PEACH JOHN、ハウス オブ ローゼなどの人気ブランドが多数参加しています。

ブラジャーやショーツ、ブラトップはもちろん、パジャマ、スポーツウェアまで、1000点を超えるアイテムが最大77％オフの特別価格になっています。

30％オフ〜

ウイング

熱や湿気を逃してさらさら【夏の涼軽パンツ】 ガードル（ロング丈）

価格は38％オフの2970円。

ワコール／睡眠科学

【綿100％】SOU・SOU柄 あったか パジャマ

価格は30％オフの1万3090円。

40％オフ〜

PEACH JOHN

【盛りブラ】やせ見え。かる〜い着け心地で美胸。ま〜るく盛れる着やせブラ 3／4カップブラ

価格は最大53％オフの1800円〜。2300円のカラーもあります。

OUR WACOAL

カップインスクエアネックリブＴシャツ アウター トップス（カップ付き）

価格は45％オフの7260円。

50％オフ〜

アンフィ

【WEB限定】長時間、バストをしっかりホールド！【ホールドデイブラ（Hold Day Bra）】 3／4カップブラ

価格は50％オフの1980円。

ワコール／らくラクパートナー

【綿100％】ブラウス（長袖）ハドンホール柄【ミントン】 アウター トップス

価格は77％オフの4400円。

この他にも、大幅値下げした注目アイテムが目白押し。

在庫切れのアイテムも増えているので、気になる人は早めのチェックを。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）