渋谷ABEMAS・松本吉弘、結婚を発表「より一生懸命頑張ります」 “ショウマツ”の相棒・白鳥はボヤく「お前は俺を置いて…」
プロ麻雀リーグ・Mリーグの渋谷ABEMASに所属する松本吉弘（33／日本プロ麻雀協会）が17日、自身のXを更新。結婚したことを発表した。
【画像】渋谷ABEMAS・松本吉弘が結婚を発表した文面「より一生懸命頑張ります」
松本は「ご報告」と題した文面を掲載。「私事にはなりますが、この度結婚致しました」と報告すると「まだ未熟者ではありますが、より一生懸命頑張ります。いつも応援して頂いている皆様、支えてくれる大切な人達。いつも本当にありがとうございます。これからも何卒よろしくお願い致します」と伝えていた。
ABEMASのメンバーも反応。日向藍子は「吉弘くん！おめでとうございます お幸せに〜」とお祝い。多井隆晴は「松本の結婚 お相手の方のことお会いしたことがないどころかお名前やどんな方なのか全く知りませんので僕への質問はやめてくださいw本当に知らないんですw」と明かし「ギリ結婚報告だけはこの前されました」と明かした。“ショウマツ”の相棒である白鳥翔は「お前は俺を置いて…」とボヤいていた。
