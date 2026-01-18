「夫が複数の女性と不倫していた」

それだけでも大きなショックを受けた妻が、さらに強い衝撃を受けたのは、不倫相手の中に高校生とみられる未成年者が含まれていたことでした。

SNSへの投稿によると、女性は結婚後まもなく、夫のスマートフォンから、複数の女性との不倫をうかがわせるメッセージのやり取りや写真、動画などを発見。強い精神的ショックを受けたといいます。

女性は、夫だけでなく不倫相手に対しても「慰謝料を請求できないか」と悩んでいます。しかし、そのうち一人は未成年の高校生で、住所などの詳しい連絡先はわからない状況です。

一方で、学校名やSNSのアカウントは把握しており、妻は学校に連絡すべきかどうかについても判断に迷っているといいます。

未成年者との不倫関係が発覚した場合、法的責任はどこまで問えるのでしょうか。男女問題にくわしい木下貴子弁護士に聞きました。

──夫の不倫相手が高校生で、かつ夫が既婚者であることを知っていた場合、妻は未成年である高校生に慰謝料を請求することはできますか。

不倫相手が未成年であっても、高校生（15歳以上）で、相手が既婚者であることを認識していた場合には、法律上、慰謝料請求が可能と考えられます。

不倫（不貞行為）は、民法の不法行為に該当します。そのため、不法行為に基づく損害賠償請求をしていくことになります。この際に問題となるのが、不倫相手に「責任能力」があるかどうかです。

責任能力とは、「自分の行為の善悪を判断し、その判断に従って行動を制御できる能力」を指します。年齢だけで一律に判断されるものではありませんが、一般的には民事責任（損害賠償）については、12歳前後（小学校卒業頃）から責任能力が認められやすいとされています。

──不倫相手である高校生の保護者に法的責任は生じないのでしょうか。

不倫をした未成年者に責任能力が認められる場合、原則として慰謝料の支払い義務を負うのは未成年者本人であり、保護者である親に法的責任が及ぶことはありません。

例外的に、親の監督義務違反が認められれば、損害賠償請求が可能となる場合もありますが、実務上はハードルが高いでしょう。

ただし、本人に支払い能力がない場合でも、保護者が任意で「代わりに支払う」と申し出ることはあり得ます。その場合には、実際に支払ってもらうことは可能です。

──高校生の住所がわからない場合、学校に連絡すると、妻が法的責任を問われる可能性はありますか。学校に連絡せずに連絡先を把握する方法はありますか。

職場内不倫のケースで、妻が夫の勤務先に連絡するような場合と同じように、学校に連絡した場合も名誉毀損にあたる可能性があるため、注意が必要です。

一方で、携帯電話番号がわかっている場合には、弁護士に依頼して、弁護士会照会などの方法を用いて、相手の連絡先を調査する方法も考えられます。

●夫が「刑事責任」を問われることも

──不倫相手が未成年の高校生だった場合、夫が刑事責任を問われる可能性はありますか。

状況によっては、青少年健全育成条例違反、児童福祉法違反のほか、年齢や関係性次第によっては、不同意性交等罪が成立する可能性もあります。

慰謝料請求する際には、不倫相手である未成年者が刑事事件において被害者となり得る立場である点も踏まえて、慎重な対応が求められるでしょう。

【取材協力弁護士】

木下 貴子（きのした・たかこ）弁護士

離婚・親権・養育費の分野で1300件以上の案件を扱う。「離婚後の親子関係の援助について」「養育費」をテーマに講演。離婚調停での「話し方」アドバイスブックはこれまでに2万人以上が利用している。著書「離婚調停は話し方で変わる」「離婚回避・夫婦関係修復につなげる話し方の技術」がAmazon法律部門他ランキング第1位獲得。

事務所名：多治見ききょう法律事務所

事務所URL：https://tajimi-law.com