風水志が選ぶロッカーや座席番号は何？ 琉球風水志シウマさんが教える、開運に役立つ数字
琉球風水志シウマさんが教える開運術。「引越」は最強の開運アクションと言っても過言ではない！
海に囲まれた琉球ならではの風土にあわせて発展した「琉球風水」。気持ちの安定や心地よさ、身と家を守ることを重視するので、考え方がゆるやかで生活に取り入れやすいのが特徴です。
テレビや雑誌で大人気の琉球風水志シウマさんが、家や数字にまつわる開運術を伝授。自分にあった方法を取り入れて、上手に運気アップを目指してみてください！
■数字を使った開運アドバイス
開運に役立つ数字は色々ありますが、代表的なものをご紹介します。
■新しいチャレンジは○時1分か11分に始めて
何か新しいことにチャレンジしたいと考えているなら、○時1分や11分に家を出たり、勉強を始めたりしましょう。
1という数字はエネルギッシュでスピード感がある数字なので、いいスタートが切れるはずです。
■良縁を呼び込みたいときは32を味方に
いい相手とめぐり会いたいなら、出会い運に強く良縁を呼んでくれる32の数字を使って。プロフィール画面に入れたり、○時32分にメールを送ったり、マッチングアプリに登録したりすると○！
■ノリがよくなる13でテンション爆上げ
なんとなくテンションが上がらない……。そんなときは13種類の食材で料理を作ったり、○時13分に行動を始めたりしてみて。使えば使うほど、エネルギッシュになっていきます。
■ロッカーや新幹線の座席も吉数に
私の今のスマホの待ち受けは、今年の吉数の写真にしています。また、ジムのロッカーや居酒屋の下駄箱などを選ぶ際は、自然と吉数に目がいき、凶数を選ぶことはありません。
さらに、初めてのスタッフと仕事をするときなどは、土壇場に強い23を使いたいので、家を○時23分に出たり、飛行機の座席番号を23にしたりしています。
