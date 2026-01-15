STARGLOW¥á¥ó¥Ðー¤¬¸ì¤ë¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡ª¡ØALL ABOUT BMSG (BMSG¤Î¤¹¤Ù¤Æ)¡ÙÂè9ÃÆÊüÁ÷·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡ØALL ABOUT BMSG (BMSG¤Î¤¹¤Ù¤Æ)¡Ù¤ÎÂè9ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢STARGLOW¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤¬¡¢1·î28Æü22»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£STARGLOW¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStar Wish¡×¤ò1·î21Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹
STARGLOW¤Ï¡¢BMSG¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿5¿ÍÁÈ¡£
Èà¤é¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStar Wish¡×¤¬1·î21Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤ò¹µ¤¨¤¿Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤È³Ú¶Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ë¡£
²»³Ú¥ìー¥Ù¥ëBMSG¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡ØALL ABOUT BMSG (BMSG¤Î¤¹¤Ù¤Æ)¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇBE:FIRST¤äNovel Core¤é¤Î½Ð±é²ó¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¡ØALL ABOUT BMSG (BMSG¤Î¤¹¤Ù¤Æ) #9 STARGLOW Interview¡Ù
01/28¡Ê¿å¡Ë22:00～22:30
½Ð±é¡§STARGLOW
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.19 ON SALE
STARGLOW
DIGITAL SINGLE¡ÖStar Wish¡×
2026.01.21 ON SALE
STARGLOW
SINGLE¡ÖStar Wish¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://tv.spaceshower.jp/p/00089404/
STARGLOW OFFICIAL SITE
https://starglow.tokyo/