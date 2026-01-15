ÊÒÆ»2²ó¤Î¥Á¥§¡¼¥óÃ¦Ãå¤Ç¡ÖÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë½ÂÂÚ¡× ¥¹¥¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î¡È¶ì¹Ô¡É¤À¤Ã¤¿´ØÅì¤ÎÆ½¤È¤Ï¡© ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹³«ÄÌ¤âÈéÆù¤Ê·ë²Ì¤Ë
¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤ò¶ì¤·¤á¤¿¡ÈÆóÅÙ¤Î¥Á¥§¡¼¥óÁõÃå¡É
¡¡¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¥¯¥ë¥Þ¤Ç¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¡¢¸½ºß¤Î¡È¾ï¼±¡É¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ÎÁõÃå¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÆüËÜÎóÅç¤¬¥¹¥¡¼¥Ö¡¼¥à¤ËÊ¨¤¤¤¿1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ï¤Þ¤À°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤¬¶á¤Å¤Æ»Ï©¤ËÀã¤¬¸«¤¨¤Ï¤¸¤á¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó»ß¤á¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤ò´¬¤¤¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¤³¤³¤«¡ª¡Û¡Ö¥Á¥§¡¼¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¤¹¤°³°¤·¤¿¡×Æ½¤È¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡ÊÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤¬´ØÅì¶á¹Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¡¼¾ì¤Î¤Ï¤ë¤«¼êÁ°¤Ç¥Á¥§¡¼¥ó¤òÁõÃå¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Áö¤Ã¤Æ¤«¤é¥Á¥§¡¼¥ó¤ò³°¤·¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Î¼êÁ°¤ÇºÆ¤ÓÁõÃå¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡È¶ì¹Ô¡É¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥¹¥¡¼¾ì¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´Ø±ÛÆ»¤Î¡Ö¾ÂÅÄIC¡×¤«¤é¹ñÆ»120¹æ¤ò¥¢¥¯¥»¥¹¥ë¡¼¥È¤È¤¹¤ë¡¢ÊÒÉÊÂ¼ÊýÌÌ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÆ»120¹æ¤ÏÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤«¤é·²ÇÏ¸©¾ÂÅÄ»Ô¤Ë»ê¤ë¼çÍ×¹ñÆ»¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÂÅÄ»Ô¤«¤éÊÒÉÊÂ¼ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¹Ù³°¤ÎÇòÂôÄ®¤ÎÅì¤ÇÉðÂº»³¡Ê¤Û¤¿¤«¤ä¤Þ¡Ë¤«¤éÀÖ¾ë»³¤ËÏ¢¤Ê¤ë¸±¤·¤¤»³ÊÂ¤ß¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÊÌÚ¸©¶¤Î¶âÀºÆ½¤ÏÅßµ¨ÊÄº¿¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Åß¤ÏÆÊÌÚ¸©Â¦¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î»³ÊÂ¤ß¤ò±Û¤¨¤ë¡ÖÄÇºäÆ½¡×¤Ï¡¢¾ÂÅÄ»Ô³¹¤È¤ÎÉ¸¹âº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢¤Þ¤¿Ã«¶Ú¤ÎÆü±¢¤òµÞºä¤ÇË¥¤¦¤è¤¦¤ËÁö¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾ÂÅÄ»Ô³¹¤äÆ½¤Î¸þ¤³¤¦¤ÎÍøº¬Ä®Ï·¿À¡Ê¤ª¤¤¤¬¤ß¡Ë¤ËÀã¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹ß¤Ã¤¿Àã¤ÏÆ»Ï©¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ã¤¿¤óÍ»¤±¤¿Àã¤âÌë´Ö¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ÇÅà¤ê¡¢Æ»Ï©¤¬¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÅßµ¨¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤´¤¯°ìÉô¤Î¥¯¥ë¥Þ°Ê³°¤Ï¡ÖÆ½¤ò±Û¤¨¤ë¤¿¤á¡×¤À¤±¤Ë¡¢±ýÉü¤È¤â¡¢¤³¤³¤Ç¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃ¦Ãå¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ÎÊØÍø¤µ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤Þ¤Ç¤·¤Æ¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Õ¤Ä¤¦¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¥¹¥¡¼¤Ë¤Ï¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¡¢´Ø±ÛÆ»¤Î¿å¾åIC¡ÁÅòÂôIC´Ö¤Ë¤¢¤ë´Ø±Û¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¡¢·²ÇÏ¸©Â¦¤Î¡ÖÃ«Àî³ÙPA¡×¡¢¿·³ã¸©Â¦¤Î¡ÖÅÚÃ®PA¡×¤Ç¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê³°¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¸½ºß¤ÏÈó¶âÂ°¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¹Ô²Ä¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Ç¤Î³«ÄÌ¤À¤Ã¤¿´Ø±Û¥È¥ó¥Í¥ë¼êÁ°¤Î½ÂÂÚ¤â·ã¤·¤¯¡¢¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®ÊýÌÌ¤Ø¤Î½µËö¤Î¥¹¥¡¼¤Ï¡ÖÁáÄ«¤ËÅìµþ¤ò½Ð¤Æ¤â¥¹¥¡¼¾ì¤ËÃå¤¯¤Î¤Ï¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÄÇºäÆ½¤Ç¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃ¦Ãå¤â¡¢ÊÒÉÊÂ¼ÊýÌÌ¤Ø¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤«¤éÂ¤ò±ó¤¶¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Åö»þ¤ÎÊÒÉÊÂ¼ÊýÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖÉðÂºËÒ¾ì¥¹¥¡¼¾ì¡×¡ÖÉðÂº¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥¹¥¡¼¾ì¡×¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇÑ¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¡¼¾ì¤ò´Þ¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÍýÍ³¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë½ÂÂÚ¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥Ð¥¤¥Ñ¥¹·×²è
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡È¥¹¥¡¼¾ì¶äºÂ¡É¤«¤é¤Îµ¢Ï©¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë½ÂÂÚ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤·¤¿¡£ÄÇºäÆ½¤Î¼êÁ°¤Î¥Á¥§¡¼¥óÁõÃå½ê¤Ïº®»¨¤·¡¢¤½¤Î¡È¶õ¤ÂÔ¤Á¡É¤Î½ÂÂÚ¤ÎÎó¤¬Ï·¿À¤Î½¸Íî¤ò±Û¤¨¤Æ±ä¡¹¤ÈÂ³¤¡¢Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Ê¤É¤Ï¥¹¥¡¼¾ì¤ò½Ð¤Æ3¡Á4»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤â¾ÂÅÄIC¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ë¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤¤¤¦¹Ô³Ú¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÂÅÄ»Ô¤ÈÊÒÉÊÂ¼¤È¤ÎµßµÞ¤ä¾ÃËÉÂÎÀ©¤Ë¤«¤«¤ï¤ë²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¹ëÀã»þ¤Ë¤ÏÊÒÉÊÂ¼¤¬¸ÉÎ©¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄÇºäÆ½¤È¤¤¤¦¡È¾ã³²¡É¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²ò·è¤Ë¸þ¤±Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ½¤ò2ËÜ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡ÖÄÇºä¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤Î»ö¶È²½¤Ç¤¹¡£
¡¡À¾Â¦¤Î¡ÖÄÇºäÇòÂô¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï2009Ç¯¤ËÃå¹©¡¢ÅìÂ¦¤Î¡ÖÄÇºäÍøº¬¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï2011Ç¯¤ËÃå¹©¤·¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÉôÊ¬¤Ï2013Ç¯11·î¤Ë¶¡ÍÑ³«»Ï¡¢2014Ç¯12·î¤Ë¤ÏÍøº¬Ä®Â¦¤Î¼è¤êÉÕ¤±Æ»Ï©¤Î²þÎÉ¤ò´Þ¤á¤¿Á´Àþ¤¬³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹»ö¶È¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¿¾ï»þ¤ÏÌó14Ê¬¡¢ÀÑÀã»þ¤ÏÌó25Ê¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ²á½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó5Ê¬¡Á7Ê¬¤Ø¤È¡¢·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ä
¡¡¤¿¤ÀÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¡¼¥Ö¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½ªßá¤·¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤ÏÅß¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÄÇºä¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î»ö¶È²½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ÎÉáµÚ¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ½¤ÎÁ°¸å¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¥Á¥§¡¼¥óÁõÃå¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ¤â»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄÇºä¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î¾ÂÅÄ»ÔÂ¦¡¢¡ÖÄÇºäÇòÂô¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¹£¸ý¡£ÄÇºäÆ½¤Ë¸þ¤«¤¦µìÆ»¤Ï¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Â¦¤ÎºäÆ»¤ò¾å¤¬¤ë¡Ê¿¢Â¼Í´²ð»£±Æ¡Ë
¡¡ÊÒÉÊÂ¼ÊýÌÌ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ï¡¢¤½¤Î½¸µÒÆñ¤«¤é¡¢2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤ê¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÈÇÑ¶È¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÇºä¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ò»È¤¤¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¥¹¥¡¼¾ì¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö¥ª¥°¥Ê¤Û¤¿¤«¥¹¥¡¼¾ì¡×¡Ö´Ý¾Â¹â¸¶¥¹¥¡¼¾ì¡×¡Ö¤«¤¿¤·¤Ê¹â¸¶¥¹¥¡¼¾ì¡×¡ÖÈøÀ¥´ä°È¥¹¥¡¼¾ì¡×¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯ÈøÀ¥¸ÍÁÒ¡×¤Î¤ï¤º¤«5¤Ä¤¬»Ä¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¡È¤¿¤é¤ì¤Ð¡É¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÇºä¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î³«ÄÌ¤¬¤¢¤È15Ç¯Áá¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÄº¿¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¤âÊÌ¤ÎÅ¸³«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤ªÄÇºäÆ½¤ÎµìÆ»¤Ï°ú¤Â³¤ÄÌ¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Íøº¬Ä®Â¦¤Î¾å¤ê¸ý¤ò¤Î¤¾¤±¤Ð±èÆ»¤Ë¿Í²È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÓ¶È¤ä¼£»³»ö¶È¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¹©»ö¼ÖÎ¾¤Î½ÐÆþ¤ê¤ò¤Î¤¾¤±¤Ð¼Â¼ÁÅª¤ËÄÌ¹Ô¼ûÍ×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åßµ¨¤Î½üÀãºî¶È¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ìÈÌ¤Î¸òÄÌ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹¥µ¡¤Ë¡¢Ìë´Ö¤Ë¤Ï¡ÈÁö¤ê²°¡É¤¬½ÐË×¤·¡¢¤Þ¤¿Æ½¤ÎÄº¾å¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÇÑ¥¿¥¤¥ä¤¬¿ôÂ¿¤¯Êü´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤¬¤è¤ê³ÈÂç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¤ÏÌë´Ö¤ÎÆ»Ï©´ÉÍý¤Ê¤É¤ÇÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
