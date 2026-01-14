「AI動画」で収益停止が続出…。プロが教える、これからYouTubeで“評価される”コンテンツとは？
生成AIを使った動画作成が「手軽な副業」として定着する中、2026年年始、YouTubeショートで収益化停止やアカウント削除が相次いだ。「顔出しなしで、お小遣いが稼げるかも」「将来はこれで家計が楽になるかも」と家計の足しを期待していた投稿者の間に、衝撃と混乱が広がっている。
【画像】YouTubeショート規制強化のポイント。「量産」は通用しない？
「AI副業はもう終わりなのか...」──そんな不安の声に対し、「決してAIそのものが悪とされたわけではないので、まずは冷静になりましょう」と呼びかけるのが、国内最大級のAI活用コミュニティ「SHIFT AI」を運営する木内翔大さんだ。
■「ラクして稼ぐ」手法の限界。大事なのは“自分らしさ”
削除された動画の多くは、他人の投稿をまとめただけなど、作り手の顔が見えない機械的なものばかりだとか。「最近、似たような動画ばかり流れてくる」「AIの声だとわかるとすぐにスワイプしてしまう...」。そんな視聴者側の“飽き”や違和感が、今回の規制強化の背景にはあるのだろう。
木内さんも、「そうした思考停止した『作業』としての動画作りは、プラットフォームから“価値なし”と判断されてしまったのでしょう」と分析。では、今後YouTubeショートでどのようなコンテンツが好まれるようになるのか。
「まず、厳しくなるのは“AIへの丸投げ”です。動画であれ文章であれ、自分の頭を使わず、AIにすべてを委ねて作られたものは当然評価されにくくなります。逆に、AIの提案に“コンテンツのオリジナリティ”を加えた発信は、ジャンルを問わず評価され続けるでしょう。たとえば、私たちのコミュニティ『SHIFT AI』でもオリジナリティを持つメンバーは、今回の騒動に関係なく収益を上げ続けています」
そして木内さんは、次の言葉で締めくくる。
「AIを使えるだけで稼げるというフェーズは徐々にシフトし、これからは『AIと一緒に、オリジナリティのある発信を楽しむ人』が残っていく時代に入りました。作業を量産するよりも、一つひとつの作品に愛着を持って作るほうが、結果的に長く続く資産になると思います」
今回の変化は、私たちがAIとどう付き合っていくかを問い直す、前向きなチャンスと言えるのではないだろうか。
■著者プロフィール・木内翔大(きうちしょうた)
株式会社SHIFT AI 代表取締役。「日本をAI先進国に」を掲げ、生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営し、会員数は2万5000人にのぼる。企業のAI活用支援や、AI専門メディア「SHIFT AI Times」も展開。X(旧Twitter)を中心に情報を発信しており、フォロワーは約14.5万人。著書『AIのド素人ですが、10年後も仕事とお金に困らない方法を教えて下さい! 最悪の未来でも自分だけが助かる本』(KADOKAWA)がある。
