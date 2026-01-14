「家族の誰もが似合わなかった帽子を

柴犬に被せたら、宇宙一似合ってて笑う」



【動画】不満そうですが、めっちゃ似合ってます

投稿された動画には、黒い帽子を被せられて伏し目がちな柴犬さんの姿が映っています。帽子を被っている柴犬さんは「こむぎ」くん。そばからその様子を見守っているのは「わらび」 ちゃんです。その後、こむぎくんは被っていた帽子を前脚で払いのけるのですが、帽子を被っているこむぎくんの表情に多くの反響がありました。



「なんか昔の機関車の運転手さんみたいで、本当に似合ってますねー🚂😂」

「坊ちゃんは不服そう…だけど，めっちゃ似合ってて可愛い😂ww」

「鑑識犬」

「表情がキリっとしてるのが帽子とのマッチを高めてる」



また、テレビドラマ「北の国から」で田中邦衛さんが演じていた黒板五郎を思い浮かべたとの声も。帽子が違和感なくこむぎくんに馴染んでいたことがわかりますね。



こむぎくんにその帽子を被せてみたのは？ 2匹の柴犬さんの飼い主である「シヴァ犬こむぎっす🐾豆シヴァわらび」（@Shibamugi28）さんに、詳しいお話を伺いました。



ーー帽子はどういったきっかけで入手されたのでしょうか？



「ホームセンターにて、成り行きで購入しました」



ーーこむぎくんにこの帽子を被ってもらったのは？



「衣類などの整理をしていて、その際私達が付けても似合わない小物類も出てきたので、ふと被せてみようと思いました」



ーー動画の最後に帽子を脱ぎ捨てていましたね。



「基本被るのは好きではないのですが、拒否しないでいてくれたので何着か付けさせてくれました」



ーーご家族はどういったリアクションを？



「ただただ可愛すぎて、悶えてました（笑）」



ーーこむぎくんとわらびちゃんの写真で、飼い主さんのお気に入りは？



「沢山ありすぎて困るくらいです。特に気に入っているのはこの4枚です」



ーーこむぎくんとわらびちゃんはどんな性格？



「こむぎはツンデレボーイですが優しくてお喋りです。わらびは好奇心旺盛かつ破天荒、そして甘えん坊です。2人とも真逆の性格をしていますが、喧嘩もせず兄妹のように仲がいいと感じています。お互い尊重し合っている様子（好みのおやつやご飯をあげ合う）を見せる事もあり、取られても怒ることなどはないです」



飼い主さんは「YouTubeでは家族みんなの動画を投稿しているので、よかったら見にきてください！」と話してくれました。



・YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）