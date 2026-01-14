「家族の誰もが似合わなかった帽子を 柴犬に被せたら」→「めっちゃ似合ってる」「田中邦衛みたい」
「家族の誰もが似合わなかった帽子を
柴犬に被せたら、宇宙一似合ってて笑う」
投稿された動画には、黒い帽子を被せられて伏し目がちな柴犬さんの姿が映っています。帽子を被っている柴犬さんは「こむぎ」くん。そばからその様子を見守っているのは「わらび」 ちゃんです。その後、こむぎくんは被っていた帽子を前脚で払いのけるのですが、帽子を被っているこむぎくんの表情に多くの反響がありました。
「なんか昔の機関車の運転手さんみたいで、本当に似合ってますねー🚂😂」
「坊ちゃんは不服そう…だけど，めっちゃ似合ってて可愛い😂ww」
「鑑識犬」
「表情がキリっとしてるのが帽子とのマッチを高めてる」
また、テレビドラマ「北の国から」で田中邦衛さんが演じていた黒板五郎を思い浮かべたとの声も。帽子が違和感なくこむぎくんに馴染んでいたことがわかりますね。
こむぎくんにその帽子を被せてみたのは？ 2匹の柴犬さんの飼い主である「シヴァ犬こむぎっす🐾豆シヴァわらび」（@Shibamugi28）さんに、詳しいお話を伺いました。
ーー帽子はどういったきっかけで入手されたのでしょうか？
「ホームセンターにて、成り行きで購入しました」
ーーこむぎくんにこの帽子を被ってもらったのは？
「衣類などの整理をしていて、その際私達が付けても似合わない小物類も出てきたので、ふと被せてみようと思いました」
ーー動画の最後に帽子を脱ぎ捨てていましたね。
「基本被るのは好きではないのですが、拒否しないでいてくれたので何着か付けさせてくれました」
ーーご家族はどういったリアクションを？
「ただただ可愛すぎて、悶えてました（笑）」
ーーこむぎくんとわらびちゃんの写真で、飼い主さんのお気に入りは？
「沢山ありすぎて困るくらいです。特に気に入っているのはこの4枚です」
ーーこむぎくんとわらびちゃんはどんな性格？
「こむぎはツンデレボーイですが優しくてお喋りです。わらびは好奇心旺盛かつ破天荒、そして甘えん坊です。2人とも真逆の性格をしていますが、喧嘩もせず兄妹のように仲がいいと感じています。お互い尊重し合っている様子（好みのおやつやご飯をあげ合う）を見せる事もあり、取られても怒ることなどはないです」
飼い主さんは「YouTubeでは家族みんなの動画を投稿しているので、よかったら見にきてください！」と話してくれました。
・YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）