¡¡B¥êー¥°¤Ï1·î13Æü¡¢Íý»ö²ñ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥Ö¥êー¥Õ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖB.³×¿·¡×¤Ë´ð¤Å¤¯Áª¼ê·ÀÌó¾ðÊó¤Î¸ø³«Êý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥êー¥°¤È¤·¤ÆÄ¹»þ´ÖµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¿¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Æー¥Þ¤Î°ì¤Ä¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢Æ©ÌÀÀ¤È¶¥Áè´Ä¶¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ÎÀ°Íý¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¼¨¤µ¤ì¤¿¸ø³«Êý¼°¤Ç¤Ï¡¢B.PREMIER¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¡ÖÁª¼ê¿Í·ïÈñÁí³Û¡×¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Áー¥à¿Í·ïÈñ¤Ï¡¢¥³ー¥Á¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊó½·¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥é¥êー¥¥ã¥Ã¥×¤È¤Î´Ø·¸¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥µ¥é¥êー¥¥ã¥Ã¥×¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤¹¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¿Í·ïÈñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¸ø³«¹àÌÜ¤òÀ°Íý¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤ÎÇ¯Êð³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢B.PREMIER¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ´Áª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Êó½·³Û¤ò6¤Ä¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ë¶èÊ¬¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¿ô¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÊý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1²¯±ß°Ê¾å¡¢8000Ëü±ß°Ê¾å1²¯±ßÌ¤Ëþ¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¶èÊ¬¤µ¤ì¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë²¿¿Í³ºÅö¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥êー¥°¤¬¤É¤Î¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ì´¤Î¤¢¤ë¥êー¥°Áü¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÀ°Íý¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢·ÀÌóÇ¯¿ô¤ª¤è¤Ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂÌ¾¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£2Ç¯·ÀÌó¤Ê¤Î¤«3Ç¯·ÀÌó¤Ê¤Î¤«¡¢·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤äNBAÄ©Àï»þ¤ÎÆÃÎã¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¥×¥ìー¥äー¥º¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬¡¢Áª¼êÌ¾¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¤É¤ó¤Ê¾ò·ï¤Ç¤³¤Î¥êー¥°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¥¯¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áª¼ê¸Ä¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤È¤Î´Ø·¸¤âµÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎµëÍ¿³Û¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢·ÀÌóÇ¯¿ô¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥×¥í¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤¹¤Ù¤¾ðÊó¤À¡×¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê²ñ¤È¤â¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡B1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áª¼ê¿Í·ïÈñÁí³Û¤Î¤ß¤¬¸ø³«ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÄÊÌ·ÀÌó¾ò·ï¤Î¸øÉ½¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¸ø³«»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó³«Ëë¸å¤Î¾õ¶·¤¬Íî¤ÁÃå¤¯ËèÇ¯11·îº¢¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡Ö°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ä¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÇÛÎ¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê·ÀÌó¾ðÊó¤Î¸ø³«¤Ï¡¢¥µ¥é¥êー¥¥ã¥Ã¥×±¿ÍÑ¤Î¼Â¸úÀ¤ò¹â¤á¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤â»ý¤Ä¡£Êó½·¥ì¥ó¥¸¤ä·ÀÌó¾ò·ï¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥êー¥°Á´ÂÎ¤Î¿å½à¤¬¶¦Í¤µ¤ì¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê±¿ÍÑ¤ä²±Â¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÛ£Ëæ¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎ¢¤ò¤«¤³¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æ©ÌÀÀ³ÎÊÝ¤Î½ÅÍ×À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø³«Êý¼°¤Ï¡¢°éÀ®Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©ÅÙ¡¢¥µ¥é¥êー¥¥ã¥Ã¥×¤Î¸·³Ê²½¤ÈÊÂ¤Ó¡¢B.³×¿·¤ò¹½À®¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÁª¼ê¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Æ±¤¸¾ðÊó¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢À©ÅÙÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ°¹çÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£