¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¡ÖÃæÃÄ¤ÇºÇ¤âÀ¸¤¤Î¤¤¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¡¡¥Ï¡¼¥¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿2024Ç¯Á°È¾Àï
³ÑÅÄÍµµ£2021¡Á2025¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹10¡ÊÃæÊÔ¡Ë
¢¡³ÑÅÄÍµµ£¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¡¦Á°ÊÔ¡ä¡ä¡ÖÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¡×¤Î£±Ç¯ÌÜ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï£¹°Ì
¡¡2021Ç¯¤ËÆüËÜ¿ÍF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î20ºÐ¤Ç¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡£¾®ÎÓ²ÄÌ´°Î°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¿ÍF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂç¤¤¤ËÍ¯¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡2000Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤¿5¥·¡¼¥º¥ó¡£¹Óºï¤ê¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤òÉð´ï¤Ë¹¶¤á¤Þ¤¯¤ë¼ã¼ê»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢åÌÌ©¤Ê¥ì¡¼¥¹ÀïÎ¬¤ò´°¿ë¤¹¤ëÀ®½Ï¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡F1³¦¤ò¶î¤±È´¤±¤¿2021Ç¯¡Á2025Ç¯¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µ²±¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤ò10¸Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤Î¼ÂÎÏ¤ËÂ¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â°ìÌÜÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡photo by BOOZY
¡Ê£´¡Ë2022Ç¯¡÷Âè18Àï¡¦ÆüËÜGP
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜGP¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¡£³ÑÅÄÍµµ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¤ÎÊì¹ñ³®ÀûGP¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÂç´Ñ½°¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ê¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁö¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£F1Á´ÂÎ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Í½Áª¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤Îº¸±¦²¹ÅÙ¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÎÌäÂê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ13°Ì¡£·è¾¡¤Ï¹ë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ÆÀÖ´úÃæÃÇ¤ò¶´¤ß¡¢3»þ´Ö¥ë¡¼¥ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ28¼þ¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç9°Ì¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¥¿¥¤¥ä¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¿¶¤ë¤ï¤º11°Ì¤Ë¸åÂà¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥ä¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«Æþ¾Þ¤Î²ÄÇ½À¤ËÅÒ¤±¡¢3Âæ¤òÈ´¤¤¤¿¤â¤Î¤Î13°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹½µËö¤¬³ÑÅÄ¤ò¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£F1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡¢¤ä¤ä¤â¤¹¤ì¤ÐÍÄÃÕ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤è¤¯¤â°¤¯¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ÑÅÄ¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÀÕÇ¤´¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö´°Áö¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¤¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î±þ±ç¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó²ù¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ó¤Ê¤ËÂçÀª¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ëÂÎ¸³¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¹¶¤á¤ÎÁö¤ê¤Ï´Ó¤ÄÌ¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê£µ¡Ë2023Ç¯¡÷Âè23Àï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP
¡¡F1»²Àï3Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤éF2¤äWEC¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éE¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¤Î¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¹¤ò¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµÇ°¾ì¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³«ËëÁ°¤«¤éÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê³ÑÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¹¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢³ÑÅÄ¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤Ç³«ËëÁ°¥Æ¥¹¥È¤ËÎ×¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Îµ»½Ñ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¥Þ¥·¥ó³«È¯¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¾ï¤ËÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¾å°Ì¤òÁè¤¦Áö¤ê¤ò¸«¤»¡¢³«Ëë¤«¤é5Àï¤Ï¥Þ¥·¥ó¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾å²ó¤ë10°Ì¡¦11°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×Àï¤ËÂç¤¤Ê¥¿¥Þ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥·¥ó³«È¯Êý¿Ë¤¬¼ºÇÔ¡£¥Á¡¼¥àÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¹¤Ï²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¹¤ÎÈ´¤±¤¿¸åÇ¤¤Ï¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ê¥«¥ë¥É¡£¤·¤«¤·Éüµ¢¸å¤¹¤°Éé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤¬¥·¡¼¥È¤Ø¡£³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò»î¤µ¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Âè16Àï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¤Ç¥Þ¥·¥ó¤ÎÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¿Ê¤ß¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¶¥ÁèÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£·ë²Ì¡¢³ÑÅÄ¤ÏÂè19Àï¥¢¥á¥ê¥«GP¤Ç8°Ì¡¢Âè21Àï¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¤Ç¤â9°Ì¤ÈÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¾å°Ì¤òÁè¤¦ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ªÀï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¤Ï2024Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿··¿¥Õ¥í¥¢¤òÅêÆþ¡£¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤òÂà¤¯¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥È¥¹¥È¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤ò¾¡¤Á¼è¤í¤¦¤È¡¢³ÑÅÄ¤Ï1¥¹¥È¥Ã¥×ºîÀï¤ËÅÒ¤±¤ÆÁö¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹ÅÓÃæ¤Ç¤ÏÂ¾¼Ö¤¬¥¹¥Æ¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢5¼þ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«¿È½é¤Î¥ê¡¼¥É¥é¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ºÇ½ª¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¡Ë¤ËÈ´¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¿¡¼¥ó9¤Î¥¢¥¦¥È¤«¤éÈ´¤ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¡¢³ÑÅÄ¤é¤·¤¤°ÕÃÏ¤ÎÁö¤ê¤Ç8°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¥¶¥ë¥È¤Ë¤ÏÉ½¤ï¤ì¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼ê¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢ºÇ½ªÀï¥¢¥Ó¥À¥ÓGP¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÀïÎ¬¡ÊºÇ½ªÀï¤Ç¤Î1¥¹¥È¥Ã¥×ºîÀï¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾å°ÌÀª¤ÈÆ±¤¸ÀïÎ¬¤òÁª¤ó¤Ç¤â6°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀïÎ¬¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥Ä¡Ê¡¦¥È¥¹¥È¡Ë¤ËºÇÂç¤ÎÂ£¤êÊª¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤·¤Ëº£¤ÎËÍ¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤ì¤À¤±À®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê£¶¡Ë2024Ç¯¡÷Âè3Àï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢GP
¡¡¥Á¡¼¥àÌ¾¤¬¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¤«¤éRB¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹¤¬¥Á¡¼¥àÂåÉ½¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥á¥¤¥ó¤¬¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤òºþ¿·¤·¤ÆÎ×¤ó¤À2024Ç¯¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥×¥ë¥í¥Ã¥É¼°¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¤ÎÄó·È¤òº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯²½¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÆ±Î½¥ê¥«¥ë¥É¤ËÂÐ¤·¡¢³ÑÅÄ¤Ï³«Ëë¤«¤éÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£¥Ï¡¼¥¹¤ä¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Î·ã¤·¤¤Æþ¾ÞÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ÀË¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÇÆþ¾Þ¤òÆ¨¤¹¥ì¡¼¥¹¤¬2ÀïÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢3ÀïÌÜ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢GP¤Ç¤ÏÍ½Áª¤ÇÃæÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î8°Ì¡¢·è¾¡¤â7°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯ºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤âÊ¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤Áö¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÔ¿¶¤Î¥ê¥«¥ë¥É¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤ÊÍ¥°ÌÀ¤ò¼¨¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢GP¤Î²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö²áµî2Àï¡¢Â®¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬³Í¤ì¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥ß¥¹¤â°ìÀÚ¤Ê¤¯À®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ä°ÕÌ£¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ïº£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤´¤È¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡F1³¦¤Ç¡ÖÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤ÇºÇ¤âÀ¸¤¤Î¤¤¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¡¢Àª¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³«È¯Ç½ÎÏ¤ä¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥Õ¥È¡ÊÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¾¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤â¤³¤Îº¢¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÑÅÄ¤¬F1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ°ìÃÊ¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÈôÌö¤·¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê£·¡Ë2024Ç¯¡÷Âè13Àï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè5ÀïÃæ¹ñGP¤ò½ü¤¡¢RB¤ÏÂè3Àï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢GP¤«¤éÂè8Àï¥â¥Ê¥³GP¤Þ¤ÇÏ¢Â³Æþ¾Þ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè10Àï¥¹¥Ú¥¤¥óGP¤ËÅêÆþ¤·¤¿Âç·¿¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¬ÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÜÀè¤Î·ë²Ì¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ2Âæ¤ÇÈæ³Ó¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¸¶°øµæÌÀ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤ÆÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òºÎ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥Þ¥·¥óÆÃÀ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Âè13Àï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¤Ç¤Ï2ÂæÂ·¤Ã¤ÆQ3¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Q3¤Ç¤Î³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×6¤âÁÀ¤¨¤ëÂ®¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¿¡¼¥ó5½Ð¸ý¤Î±ïÀÐ¤ò±Û¤¨¤Æ¥°¥é¥Ù¥ë¡Êº½Íø¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Ë¥¿¥¤¥ä¤òÍî¤È¤·¡¢ÃÊº¹¤ÇÄ·¤Í¾å¤²¤é¤ì¤Æ¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ØÂç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¢¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥·¥ó¤òÁÈ¤ßÄ¾¤·¡¢¥Ñ¥ë¥¯¥Õ¥§¥ë¥áµ¬Äê¡ÊÍ½Áª¸å¤Î¥Þ¥·¥óÊÑ¹¹µ¬À©¡Ë¤òÇË¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³ÑÅÄ¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¥°¥ê¥Ã¥É¤ËÊÂ¤Ù¡¢¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£³ÑÅÄ¤Ï¤½¤ÎÅØÎÏ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¤À¤±1¥¹¥È¥Ã¥×ºîÀï¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ8°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡Ö1¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¤ê¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥¿¥¤¥ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥·¥ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬¼þ¤ê¤è¤ê¤â¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥£¥ó¥È½øÈ×¤Î¥¿¥¤¥ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìë¤òÅ°¤·¤Æ¥Þ¥·¥ó¤ò½¤Éü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡³ÑÅÄ¤Î¥¿¥¤¥ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ÈÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Æþ¾Þ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¤Ï³ÑÅÄ¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¡³ÑÅÄÍµµ£¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¡¦¸åÊÔ¡ä¡ä±«¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¿å¤òÆÀ¤¿µû¡×¤Î¤è¤¦¤Ë²÷Áö