¼øÆýÃæ¤ÎÂèÆó»ÒÇ¥³è¡¢º£¤¹¤°ÃÇÆý¤Ï´Ö°ã¤¤¤«¤â¡©À¸Íý¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÈÇº¤àÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡ÖÂèÆó»Ò¤«゙Íß¤·¤¤¡ª¼øÆý¤òÂ³¤±¤Ê¤«゙¤é²¿¤«゙½ÐÍè¤ë¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£12¿Í¤Î½Ð»º·Ð¸³¤ò»ý¤Ä½õ»º»Õ¤ÎHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢¼øÆýÃæ¤ÎÂèÆó»ÒÇ¥³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾å¤Î»Ò¤¬1ºÐ10¥ö·î¤Ç¤Þ¤À¼øÆýÃæ¤À¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íÂèÆó»Ò¤¬Íß¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢À¸Íý¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤ÎÇº¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡Ö¼øÆý´ü´Ö¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£±ÉÍÜÀÝ¼è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ë¼øÆý¤¬Â³¤¯¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤ÇHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¥³è¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹´ü¼øÆý¤ò2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ë¸ý¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÊìÆý¤ÎÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡Ö¥Ï¥à¥Ï¥à·¿¡×¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¿©»ö¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊìÆý¤«¤é¤â±ÉÍÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê·¿¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥à¥Ï¥à·¿¡×¤Î¾ì¹ç¤ÏÊìÆý¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼øÆý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¼«Á³¤ÈÇÓÍñ¤¬ºÆ³«¤·¡¢Ç¥¿±¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê·¿¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¼øÆý¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Í¥°Ì¤ËÆ¯¤Â³¤±¡¢ÇÓÍñ¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢À¸ÍýÉÔ½ç¤äÌµÇÓÍñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂèÆó»Ò¤òË¾¤à¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈHISAKO¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£¤â¤·¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê·¿¡×¤Ç¡¢¤«¤Ä¡Öº£¤¹¤°ÂèÆó»Ò¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¶¯¤¯´ê¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÇÆý¤¬ºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢É¬¤º¤·¤â¾Ç¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢´õË¾¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î³ØÇ¯º¹¤Ê¤É¤«¤éµÕ»»¤·¤ÆÇ¥³è¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð3³ØÇ¯º¹¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¤é¡¢ÍèÇ¯¤Î½Õ¤ËÃÇÆý¤·¤Æ²Æº¢¤Þ¤Ç¤ËÇ¥¿±¤¹¤ì¤Ð´Ö¤Ë¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¡¢¼øÆý¤ÈÂèÆó»ÒÇ¥¿±¤Î¤É¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤«¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¼øÆýÃæ¤ÎÀ¸ÍýÉÔ½ç¤Ï°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î²òÀâ¤Ï¡¢¤¿¤ÀÃÇÆý¤òÇ÷¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¿Æ¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤È²ÈÂ²¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÂº½Å¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾å¤Î»Ò¤¬1ºÐ10¥ö·î¤Ç¤Þ¤À¼øÆýÃæ¤À¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íÂèÆó»Ò¤¬Íß¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢À¸Íý¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤ÎÇº¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡Ö¼øÆý´ü´Ö¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£±ÉÍÜÀÝ¼è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ë¼øÆý¤¬Â³¤¯¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤ÇHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¥³è¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹´ü¼øÆý¤ò2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ë¸ý¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÊìÆý¤ÎÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡Ö¥Ï¥à¥Ï¥à·¿¡×¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¿©»ö¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊìÆý¤«¤é¤â±ÉÍÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê·¿¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥à¥Ï¥à·¿¡×¤Î¾ì¹ç¤ÏÊìÆý¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼øÆý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¼«Á³¤ÈÇÓÍñ¤¬ºÆ³«¤·¡¢Ç¥¿±¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê·¿¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¼øÆý¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Í¥°Ì¤ËÆ¯¤Â³¤±¡¢ÇÓÍñ¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢À¸ÍýÉÔ½ç¤äÌµÇÓÍñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂèÆó»Ò¤òË¾¤à¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈHISAKO¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£¤â¤·¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê·¿¡×¤Ç¡¢¤«¤Ä¡Öº£¤¹¤°ÂèÆó»Ò¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¶¯¤¯´ê¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÇÆý¤¬ºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢É¬¤º¤·¤â¾Ç¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢´õË¾¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î³ØÇ¯º¹¤Ê¤É¤«¤éµÕ»»¤·¤ÆÇ¥³è¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð3³ØÇ¯º¹¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¤é¡¢ÍèÇ¯¤Î½Õ¤ËÃÇÆý¤·¤Æ²Æº¢¤Þ¤Ç¤ËÇ¥¿±¤¹¤ì¤Ð´Ö¤Ë¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¡¢¼øÆý¤ÈÂèÆó»ÒÇ¥¿±¤Î¤É¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤«¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¼øÆýÃæ¤ÎÀ¸ÍýÉÔ½ç¤Ï°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î²òÀâ¤Ï¡¢¤¿¤ÀÃÇÆý¤òÇ÷¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¿Æ¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤È²ÈÂ²¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÂº½Å¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡ÖÊìÆý¤Î¤¿¤á¤ËÌµÍý¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¥Þ¥Þ¤ÎÊÐ¿©¡¢¼Â¤Ï¡È´¶³Ð²áÉÒ¡É¤¬¸¶°ø¤«¤â
¡Ö»º¸å¤ÎÈ´¤±ÌÓ¡×¤Ï¤Ê¤¼¡©°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î·àÅªÊÑ²½¤È¡ÈÈ±¤¬Áý¤¨¤ë¡ÉÇ¥¿±Ãæ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à
12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»Õ¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËËÜËöÅ¾ÅÝ¤ä¤È»×¤¦¡×»Ò¶¡¤¬¹Ô¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤½¬¤¤»ö¤òÌµÍý¶¯¤¤¤¹¤ë¿Æ¤Ë¶ì¸À¡Ö¤½¤ì°ÕÌ£¤¢¤ë¡©¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª ¥Æ¥¥È¡¼¤Ç¤¨¤¨¡ªÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î½Ð»º»Ò°é¤Æ¤«¤éÄË´¶¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥¥ì¥¤¥´¥ÈÈ´¤ÊýË¡ÏÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡ªYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô60Ëü¿Í