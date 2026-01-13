°ËÆ£ÈþÍè¡¢¡ÈÎø¤ËÍÉ¤ì¤ë¿ÍµûÉ±¡É¤òÈþÎï¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÉ½¸½¡ªÌ´¤ß¤ë³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯È¯Çä·èÄê
¿Íµ¤À¼Í¥¡¦°ËÆ£ÈþÍè¤ÎºÇ¿·¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬4·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¿´¤ä¤µ¤·¤¤¥ª¥ª¥«¥ß¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼ª¤Ä¤¥Õ¡¼¥ÉSHOT¤Ê¤É¸ø³«
º£²ó¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢À¼Í¥¥°¥é¥ó¥×¥êÏ¢ºÜ¡Ö¤ß¤Ã¤¯¤Ö¤Ã¤¯¤«¤¿¤í¤°¡×¤ò¿·µ¬¥«¥Ã¥ÈËþºÜ¤Ç¼ýÏ¿¡£Á´50²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢³¨ËÜ¹¥¤¤Î°ËÆ£¤¬ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ³¨ËÜ¤ä»ùÆ¸½ñ¤òÁª½ñ¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤¬ÂÔË¾¤Î½ñÀÒ²½¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¤â·ÇºÜ¡£²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Îø¤ËÍÉ¤ì¤ë¿ÍµûÉ±¡¢¿´¤ä¤µ¤·¤¤¥ª¥ª¥«¥ß¡¢Æü¾ï¤òËÁ¸±¤¹¤ëÌ¾¤â¤Ê¤¼ç¿Í¸ø¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òµÏ¿¤¹¤ë»Ê½ñ¤µ¤ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯Çä¤Ï¡¢Êª¸ì¤Ë¿Æ¤·¤à¡Ö»Ò¤É¤âÆÉ½ñ¤ÎÆü¡×¤Î4·î23Æü¡£Ì´¤ß¤ë³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê1ºý¤Ç¡¢°ËÆ£ÈþÍè¤È54¤ÎÊª¸ì¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£