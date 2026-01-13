バンテリンドームナゴヤの工事開始

プロ野球、中日の本拠地・バンテリンドームナゴヤが9日、インスタグラムを更新し、8日から「ホームランウイング」と「アリーナシート」の設置工事が始まったことを報告。ファンからは様々な声が上がっている。

バンテリンドームナゴヤは、インスタグラムに「昨日1月8日より、ホームランウイングとアリーナシートの設置工事が始まりました 写真は工事開始時のグラウンドです。 芝がなくなっている部分があるのがわかりますか？ この部分に席が増えるのをイメージしていただければと思います」とつづり、球場内の写真を投稿した。

「ホームランウイング」は左中間と右中間部分に設置されるテラス型観客席。左中間と右中間の最深部から本塁までの距離が、従来の116メートルから110メートルとなる。さらに外野フェンスの高さも、4.8メートルから3.6メートルと低くなる。

これにより、投手優位だった中日の本拠地が激変する可能性も。X上のファンからは様々なコメントが寄せられている。

「ホームラン増えるよ」

「写真で見ると6mって結構変わる印象ですね」

「クッソ楽しみなんだが」

「ナゴド、だいぶ狭くなるなあ」

「さらばデカかったバンテリンドーム ようこそ新生バンテリンドーム」

「想像以上に野球が変わりそう」

「アリーナシート」は一塁側、三塁側のファウルゾーンに設置される。



