¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ûàµ¿ÏÇ¤ÎÈ½ÄêáÉÑÈ¯¤Ç¹â¤Þ¤ë£Ö£Á£ÒÆ³ÆþµÄÏÀ¡¡½Ð¾ìÁª¼ê¤òÄ¾·â
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¡Ê£±£²Æü¡¢£Í£Õ£Æ£Ç¹ñÎ©¡Ë¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë²¦¼Ô¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬¡¢¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ë£³¡½£°¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Èá´ê¤Î½éÀ©ÇÆ¤Ç»Ë¾å£¶¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë²ÆÅß£²´§¤Î²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ç®Àï¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬àµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêá¡£¾¡ÇÔ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¹â¹»Ç¯Âå¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ê£Ö£Á£Ò¡ËÆ³Æþ¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤âÊ¨Æ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤òÄ¾·â¤·¡¢àËÜ²»á¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÁ°È¾£±£¹Ê¬¡¢£Æ£×Æü¹â¸µ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Âç²ñ£·ÅÀÌÜ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤ò·è¤á¤ë°ì·â¤ÇÀèÀ©¡£°µ´¬¤Î¹¶·âÎÏ¤ò¸«¤»¡¢£³È¯²÷¾¡¤ÇÄºÅÀ¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤Æ£±£¹£¹£µÇ¯ÅÙÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬º£Ç¯£²²ó¤âÍ¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¡×¤È´î¤Ó¤¬ÇúÈ¯¡£²ÆÅßÏ¢ÇÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿ÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤À¤·¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÀÑ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿·ë²Ì¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þº£Æü½Ð¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£¶Ëü£±£´£²¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢º£Âç²ñ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¤½¤ì¤ÈÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤â²áÇ®¡£ÆÃ¤Ë¡¢£²Æü¤Î£³²óÀï¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿°ìÀï¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÊ¡²¬¤¬£²¡½£±¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¶½¹ñ¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é£Æ£×ºû¶ä»Ö¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·ºû¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤¿¤áÅìÊ¡²¬¤¬ÌÔ¹³µÄ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢£²¡½£²¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿ÅìÊ¡²¬¤Ï°¤¤Î®¤ì¤Î¤Þ¤Þ£Ð£ËÀï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¶½¹ñ¤ËÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÊ¡²¬¤¬¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ëàµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêá¤È¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¡¢¹â¹»Ç¯Âå¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤£Ö£Á£Ò¤ÎÉ¬Í×À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¼¯Åç³Ø±à¤Î£Æ£×ÅÏÉôÈ»æÆ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¿³È½¤â¿Í´Ö¤Ç¥ß¥¹¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡Ê£Ö£Á£Ò¤¬¡Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¹â¹»Ç¯Âå¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¸«¤â·ë¹½¸«¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£³Ç¯´Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬Åö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÀäÂÐ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î£Í£Æ²¬ËÜ·Ë²µ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤·¤¿Êý¤¬¸í¿³¤â¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀµÅö¤Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¶âÁ¬Åª¤ËÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼Â¸½¤Ø¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢³Æ¹ñ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Î¤è¤¦¤Ê£Ö£Á£Ò¤Î¥Õ¥ëÀßÈ÷¤ò¹â¹»Ç¯Âå¤Ë¤Þ¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈñÍÑ¤ä¿Í°÷¤ÎÌÌ¤«¤éº¤Æñ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤¬¥Æ¥¹¥È¤ò¿Ê¤á¤ë´Ê°×ÈÇ£Ö£Á£Ò¤Ê¤É¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿·Á¤Ê¤é¤Ðº£¸å¡¢¼Â¸½ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÏÉô¤Ï¡Ö¤¤¤¤È½Äê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ³Æþ¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤¿Êý¤¬Àµ³ÎÀ¤È¤«¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤é¡¢¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»Ù»ý¡£°ìÊý¡¢²¬ËÜ¤Ï¡ÖÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë¡¢Áö¤ë¤È¤«¤À¤È»×¤¦¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤â¸·¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿³È½¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯¡¹Ç®¶¸¤òÁý¤¹¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë£Ö£Á£Ò¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢µÄÏÀ¤âÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£