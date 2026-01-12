Ｊ１Ｇ大阪のＭＦ名和田我空（１９）は１２日、全国高校サッカー選手権で初優勝を飾った母校の神村学園（鹿児島）を祝福した。

神村学園に在籍していた高校２年時の２３年には、Ｕ―１７代表としてＵ―１７アジア杯でＭＶＰと得点王となり優勝に貢献。翌年は夏の総体で準優勝するも、冬の選手権は県大会決勝で敗れて涙を飲んだ。現在の３年生は１年下の後輩で、ともに高校生活を過ごした。

大会史上最多の６万１４２人を集めた舞台での栄冠に「今年の３年生は戦術的にも長けていて、強度もありますしプロのような戦い方をする非常に良いチームだと思っていましたし、自分も試合を見ていて刺激を受けています」とクラブを通じてコメント。主将のＤＦ中野陽斗（→いわき）、ＭＦ福島和毅（→福岡）、ＦＷ徳村楓大（→町田）は既にＪリーグのクラブへの入団が内定していることから「これからプロ選手になる神村学園の後輩もいますので、そのような選手たちと試合できることを楽しみにしています」と話した。

◆コメント全文

「神村学園の選手、スタッフ、関係者の皆様。

夏のインターハイに続き、選手権優勝おめでとうございます。トレーニングのため、最後まで試合を見ることができませんでしたが、優勝を知った瞬間とても嬉しかったです。

今年の３年生は戦術的にも長けていて、強度もありますしプロのような戦い方をする非常に良いチームだと思っていましたし、自分も試合を見ていて刺激を受けています。

自分は高校の３年間で日本一を経験できなかったので、プロ生活で日本一を経験したいと思いますし、

ガンバ大阪でＪリーグやＡＣＬ２でタイトルを取れるように頑張りたいです。

これからプロ選手になる神村学園の後輩もいますので、そのような選手たちと試合できることを楽しみにしています。改めておめでとうございます」