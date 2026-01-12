この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が、経営と営業に直結する「話す力」の本質を突く！『【コラボ】正直ほとんどできてない。売り上げが上がらない経営者に共通すること』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家でYouTuberのマイキー佐野氏が公開した動画『【コラボ】正直ほとんどできてない。売り上げが上がらない経営者に共通すること【マイキー佐野 投資学】』では、売上が伸び悩む経営者に共通する構造が、対談形式で掘り下げられている。ゲストとして登場するのは、「しゃべくり社長」として知られる実業家・川瀬翔氏であり、テーマは一貫して「話す力」と経営の関係に向けられている。



冒頭で佐野氏は、自身がKADOKAWAから書籍出版を予定しているものの、内容がまとまらず難航している現状を率直に語る。30時間に及ぶ語りを文字起こしした結果、膨大な分量となり、整理が進まないというエピソードは、アウトプットの難しさを象徴する導入となっている。



一方、川瀬氏も新刊『話し方革命』の制作に約2年を要したと明かす。専門的なプレゼンテーション理論を詰め込みすぎた初稿から、大衆向けに書き直す過程で、内容を一度すべて作り替えたという経験は、伝える相手を想定する重要性を浮き彫りにする。話し方という表層ではなく、その根底にある考え方をどう整理するかが焦点となっていた。



対談の中盤では、プレゼンテーションが上手い人の特徴について議論が進む。専門分野への深い理解を持つ人物ほど、言葉に説得力が宿る点や、1対1では話せても複数人になると途端に伝わらなくなるケースなど、経営や営業の現場で起こりがちな状況が具体例として語られる。



さらに、声質やジェスチャーといった非言語要素の影響にも触れられ、話の内容以前に「どう見え、どう聞こえるか」が意思決定に与える影響が示される。経営者自身が前に立ち、話すことから逃げている場合、結果として売上が伸びない構造に陥りやすいという指摘は、動画全体を貫く主張である。



この動画は、話し方の技術論を並べるものではなく、なぜ経営者にとって話す力が不可欠なのかを整理していく内容となっている。具体的な事例ややり取りの温度感は、文章だけでは掴みきれないため、議論の流れそのものを確認したくなる構成である。今回の動画は、売上や組織運営に課題を感じている経営層が、言語化と対話の重要性を再認識する材料になる内容だと断定するものとなっている。