ショーツ選びの悩みに寄り添う♡セシールの進化系フィットショーツ

毎日のインナーだからこそ、妥協したくないのがショーツ選び。セシールの「ステディフィット®ショーツ」は、女性の声から生まれ、発売10周年を迎えたロングセラーシリーズです。動いても快適なはき心地を追求し続け、累計29万枚以上を販売。今回登場した新タイプは、よりシンプルで大人の日常に寄り添うデザインに。はくだけで安心感に包まれる、進化した快適さを体感してみてください♡

10周年で誕生した最新モデル

新登場のステディフィット®ショーツ(はきこみ丈深め・シンプルゴムタイプ)は、品番EF-552。価格は1,199円(税込)～、カラーはモカ・ペールモーヴ・ブラック、サイズはM・L・LL・3L・5L展開です。

シンプルなゴム仕様と深めのはきこみ丈で、年代を問わず取り入れやすい一枚。特許取得の三角マチがヒップを立体的に包み込み、ヒップのはみ出しが気になる方にもおすすめです。

ずり上がりにくさの秘密

ステディフィット®ショーツ最大の特長は、特許取得の三角マチ設計。後ろマチから足口まで生地をしっかり確保し、お尻のお肉を逃がしません。

鼠径部はゴムなしで圧迫感を軽減し、やわらかなウエストゴムがお腹にくい込みにくい仕様。

綿95%のストレッチ素材が動きに合わせてフィットし、締め付けにくいのに安定感のあるはき心地を叶えます。

シリーズで選べる安心感

定番人気のステディフィット®ショーツ(定番タイプ・綿混・足口レース・はきこみ丈浅め)は品番EF-138、価格1,419円(税込)～。

カラーはブラック・シェルベージュ・ミント・スキンピンク・デザートローズ・ヴェールブルー、サイズはM・L・LL・3Lです。

さらに大人世代のステディフィット®ショーツ(はきこみ丈深め)は品番EF-522、価格1,639円(税込)～、カラーはブラック・スキンピンク・ヴェールブルー、サイズはM・L・LL・3L展開。

好みに合わせて選べるのも魅力です。

今だけの感謝価格をチェック

10周年の感謝を込めて、ステディフィット®ショーツは期間限定の特別価格で登場。

2026年2月26日受付分まで、M・L・LLは1,199円(税込)、3Lは1,529円(税込)、5Lは1,859円(税込)とお得に試せるチャンスです。

毎日の不快感を減らし、自然体で過ごせる心地よさを実感できるはず。自分の体をいたわる一枚として、ぜひこの機会に取り入れてみてください♪