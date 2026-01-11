[1.11 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè18Àá](BUKO Stadion)

¢¨22:30³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼]

ÀèÈ¯

GK 1 R. Koeman

DF 4 G. Offerhaus

DF 6 D. Bakker

DF 14 Neville Ogidi Nwankwo

MF 2 J. Hardeveld

MF 11 T. Noslin

MF 17 N. Rossen

MF 23 C. Hatenboer

MF 27 P. Brouwer

MF 39 J. Ritmeester van de Kamp

FW 9 M. Zonneveld

¹µ¤¨

GK 13 T. Bodak

GK 20 D. Reiziger

DF 5 Nigel Ogidi Nwankwo

DF 15 A. Lechkar

DF 21 D. Koswal

DF 29 D. Malone

MF 16 D. Mertens

FW 7 S. Hetli

FW 10 M. Hamdaoui

FW 19 S. Hagedoorn

FW 28 R. Oudsten

FW 30 K. Tejan

´ÆÆÄ

Anthony Correia

[¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥Ó¥Æ¥¹¥é¥Õ¡¦¥ä¥í¥·¥å

DF 2 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥í¡¼¥¶

DF 3 ¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥¬¡¼¥¨¥¤

DF 4 ÈÄÁÒÞæ

DF 15 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹

MF 6 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥ì¥Ø¡¼¥ë

MF 10 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥Õ

MF 11 ¥ß¥«¡¦¥´¥É¥Ä

MF 18 ¥Ç¥¤¥Ó¥£¡¦¥¯¥é¡¼¥»¥ó

MF 48 ¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥Æ¥å¥¢

FW 9 ¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê

¹µ¤¨

GK 12 ¥¸¥ç¥¨¥ê¡¦¥Ò¡¼¥ë¥±¥ó¥¹

GK 22 ¥ì¥à¥³¡¦¥Ñ¥¹¥Õ¥§¡¼¥ë

DF 24 ¥¸¥ç¥ë¥·¡¼¡¦¥â¥­¥ª

DF 30 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥ó

DF 37 ¥è¥·¥×¡¦¥·¥å¥¿¥í

MF 21 ¥Ö¥é¥ó¥³¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥á¥ó

MF 28 ¥­¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ä¥¸¥à

FW 7 ¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥â¥í

FW 17 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¨¥É¥Ð¡¼¥ë¥»¥ó

FW 19 ¥É¥ó¡¦¥³¥Ê¥Ç¥å

FW 43 ¥é¥ä¡¼¥ó¡¦¥Ö¥Ë¡¼¥À

´ÆÆÄ

Fred Grim

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹