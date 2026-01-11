¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼vs¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[1.11 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè18Àá](BUKO Stadion)
¢¨22:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 R. Koeman
DF 4 G. Offerhaus
DF 6 D. Bakker
DF 14 Neville Ogidi Nwankwo
MF 2 J. Hardeveld
MF 11 T. Noslin
MF 17 N. Rossen
MF 23 C. Hatenboer
MF 27 P. Brouwer
MF 39 J. Ritmeester van de Kamp
FW 9 M. Zonneveld
¹µ¤¨
GK 13 T. Bodak
GK 20 D. Reiziger
DF 5 Nigel Ogidi Nwankwo
DF 15 A. Lechkar
DF 21 D. Koswal
DF 29 D. Malone
MF 16 D. Mertens
FW 7 S. Hetli
FW 10 M. Hamdaoui
FW 19 S. Hagedoorn
FW 28 R. Oudsten
FW 30 K. Tejan
´ÆÆÄ
Anthony Correia
[¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ó¥Æ¥¹¥é¥Õ¡¦¥ä¥í¥·¥å
DF 2 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥í¡¼¥¶
DF 3 ¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥¬¡¼¥¨¥¤
DF 4 ÈÄÁÒÞæ
DF 15 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹
MF 6 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥ì¥Ø¡¼¥ë
MF 10 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥Õ
MF 11 ¥ß¥«¡¦¥´¥É¥Ä
MF 18 ¥Ç¥¤¥Ó¥£¡¦¥¯¥é¡¼¥»¥ó
MF 48 ¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥Æ¥å¥¢
FW 9 ¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê
¹µ¤¨
GK 12 ¥¸¥ç¥¨¥ê¡¦¥Ò¡¼¥ë¥±¥ó¥¹
GK 22 ¥ì¥à¥³¡¦¥Ñ¥¹¥Õ¥§¡¼¥ë
DF 24 ¥¸¥ç¥ë¥·¡¼¡¦¥â¥¥ª
DF 30 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥ó
DF 37 ¥è¥·¥×¡¦¥·¥å¥¿¥í
MF 21 ¥Ö¥é¥ó¥³¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥á¥ó
MF 28 ¥¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ä¥¸¥à
FW 7 ¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥â¥í
FW 17 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¨¥É¥Ð¡¼¥ë¥»¥ó
FW 19 ¥É¥ó¡¦¥³¥Ê¥Ç¥å
FW 43 ¥é¥ä¡¼¥ó¡¦¥Ö¥Ë¡¼¥À
´ÆÆÄ
Fred Grim
¢¨22:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 R. Koeman
DF 4 G. Offerhaus
DF 6 D. Bakker
DF 14 Neville Ogidi Nwankwo
MF 2 J. Hardeveld
MF 11 T. Noslin
MF 17 N. Rossen
MF 23 C. Hatenboer
MF 27 P. Brouwer
FW 9 M. Zonneveld
¹µ¤¨
GK 13 T. Bodak
GK 20 D. Reiziger
DF 5 Nigel Ogidi Nwankwo
DF 15 A. Lechkar
DF 21 D. Koswal
DF 29 D. Malone
MF 16 D. Mertens
FW 7 S. Hetli
FW 10 M. Hamdaoui
FW 19 S. Hagedoorn
FW 28 R. Oudsten
FW 30 K. Tejan
´ÆÆÄ
Anthony Correia
[¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ó¥Æ¥¹¥é¥Õ¡¦¥ä¥í¥·¥å
DF 2 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥í¡¼¥¶
DF 3 ¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥¬¡¼¥¨¥¤
DF 4 ÈÄÁÒÞæ
DF 15 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹
MF 6 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥ì¥Ø¡¼¥ë
MF 10 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥Õ
MF 11 ¥ß¥«¡¦¥´¥É¥Ä
MF 18 ¥Ç¥¤¥Ó¥£¡¦¥¯¥é¡¼¥»¥ó
MF 48 ¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥Æ¥å¥¢
FW 9 ¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê
¹µ¤¨
GK 12 ¥¸¥ç¥¨¥ê¡¦¥Ò¡¼¥ë¥±¥ó¥¹
GK 22 ¥ì¥à¥³¡¦¥Ñ¥¹¥Õ¥§¡¼¥ë
DF 24 ¥¸¥ç¥ë¥·¡¼¡¦¥â¥¥ª
DF 30 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥ó
DF 37 ¥è¥·¥×¡¦¥·¥å¥¿¥í
MF 21 ¥Ö¥é¥ó¥³¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥á¥ó
MF 28 ¥¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ä¥¸¥à
FW 7 ¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥â¥í
FW 17 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¨¥É¥Ð¡¼¥ë¥»¥ó
FW 19 ¥É¥ó¡¦¥³¥Ê¥Ç¥å
FW 43 ¥é¥ä¡¼¥ó¡¦¥Ö¥Ë¡¼¥À
´ÆÆÄ
Fred Grim
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹